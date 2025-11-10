鳳凰颱風共伴效應發威 6縣市豪雨特報下到明天上午

中央氣象署下午14時05分針對北北基宜花東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，今（10）日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止區）、宜蘭地區、大台北山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

豪雨：宜蘭縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島。影響時間：10日下午至11日上午。