鳳凰進逼...北市影響最大時間曝山區估陣風可達10-12級

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供
鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。根據市府氣象團隊預估，這次鳳凰颱風影響最大的時間點，降雨最大會在明天下午，時雨量約10至30毫米；山區今明都有20至30毫米。至於風力，平地7-8級陣風；山區風力將達10-12級。

北市府氣象團隊表示，根據氣象署最新預估，鳳凰預計今晚八時會發布海上警報；明中午對南部發布陸上颱風警報，北市周三晚五時將納陸上颱風警報範圍。但颱風登陸之後，到北市上空將減弱為熱帶性低氣壓，周四早上八時預估解除海陸警發布。至於影響北市最大時間點，會是颱風在東沙島周邊時產生的共伴效應，13日開始颱風中心到北市上空，會減弱為熱帶性低氣壓。

蔣萬安今天上午赴災防中心聽起北市府氣象團隊預估颱風路徑及動態。北市氣象團隊表示，鳳凰目前結構有比昨弱一點，變中度颱風，逐漸由西北轉北、朝台灣移動，海風環境菲律賓西側發展環境還算良好，預計有可能重新整合達中颱上限，朝台灣前進。不過因台灣周邊海溫不適合發展，預估會逐漸減弱為輕颱。

不過氣象團隊也提到，鳳凰颱風未來發展還有相當多不確定性，包括有從台南以北登陸，也有各國預估是不登陸在海上移動，對於後期風雨預報會有差異，不確定性比較大。

至於這次鳳凰颱風的預估累積雨量，目前預估10-11日累積雨量，市區150-300毫米，陽明山區 400-650毫米，基隆河中游350-550毫米，翡翠水庫集水區250-400毫米。

鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供
鳳凰颱風進逼，北市長蔣萬安今赴災害應變中心聽起防颱整備。圖／北市府提供

相關新聞

鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園

鳳凰颱風來襲，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量山區天候、聯外道路及遊客安全， 明天下午2時起...

鳳凰颱風接近中氣象署下午5:30分發海警 明上午發陸警

中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署預計下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。

鳳凰颱風逼近 花蓮縣府：全縣下午5時前完成撤離

鳳凰颱風逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量高達435.4毫米，超過紅色警戒標準。花蓮光復鄉立即啟動避難計畫，...

鳳凰颱風共伴效應發威 6縣市豪雨特報下到明天上午

中央氣象署下午14時05分針對北北基宜花東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

鳳凰颱風來襲 花蓮秀林鄉富村共7鄰、和平村今天中午起停班停課

鳳凰颱風來襲，花蓮縣政府表示，為進行撤離及收容整備工作，秀林鄉公所宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含天祥布洛灣、天祥、...

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！鳳凰颱風共伴花東 今晚到明天雨下到紫爆

鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭...

