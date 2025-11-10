快訊

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

鳳凰颱風接近中…氣象署下午5：30分發海警 明天上午發陸警

嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰來襲 賴總統呼籲做好防颱準備 該撤離就撤離

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今（10日）在參加活動結束後受訪表示，鳳凰颱風將侵襲台灣，這次颱風路徑非常罕見，提醒全國民眾做好防颱準備，在花蓮，該撤離的就要全部撤離，在全國豪大雨及土石流潛勢區也要做好優先撤離工作，將傷害降到最低。

賴總統表示，鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計周三跟周四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量還是會很大，主要是因為受到東北季風還有颱風外圍環流的影響，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，雨量會很大，24小時累積雨量可能會到200毫米到350毫米，甚至更高。

賴總統說，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪個城市，通通要做好防颱準備。

賴總統指出，因為颱風的路徑非常罕見，「特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離，特別是各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，也應該做好優先撤離工作」，他呼籲大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

鳳凰颱風

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲 武陵和福壽山農場明天下午2時起休園

鳳凰颱風路徑極罕見 賴總統指示：全國做好防颱準備

陸預測鳳凰周三台灣西南部沿海登陸 東部今有特大暴雨

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

相關新聞

鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園

鳳凰颱風來襲，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量山區天候、聯外道路及遊客安全， 明天下午2時起...

鳳凰颱風接近中氣象署下午5:30分發海警 明上午發陸警

中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署預計下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。

鳳凰颱風逼近 花蓮縣府：全縣下午5時前完成撤離

鳳凰颱風逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量高達435.4毫米，超過紅色警戒標準。花蓮光復鄉立即啟動避難計畫，...

鳳凰颱風共伴效應發威 6縣市豪雨特報下到明天上午

中央氣象署下午14時05分針對北北基宜花東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

鳳凰颱風來襲 花蓮秀林鄉富村共7鄰、和平村今天中午起停班停課

鳳凰颱風來襲，花蓮縣政府表示，為進行撤離及收容整備工作，秀林鄉公所宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含天祥布洛灣、天祥、...

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！鳳凰颱風共伴花東 今晚到明天雨下到紫爆

鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。