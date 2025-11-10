吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，鳳凰颱風移動趨勢跟路徑大致底定，預估周三(12日)進入台灣海峽，速度繼續加快，暴風圈開始影響中南部陸地，傍晚到入夜颱風中心可能在雲林以南沿海登陸，登陸點位置仍有較大變數，預期颱風中心登陸後以繼續通過台灣上空進入東北部海面機會較高。移動速度快的話，周四凌晨到清晨進入東北部海面，周四上午逐漸遠離。

吳聖宇說，颱風今進入南海，繼續朝向西北西轉西北方向移動，速度將逐漸減慢，海上颱風警報可能今晚發布。明天繼續往北轉北北東移動，朝向台灣海峽南部接近，下午有機會發布陸上颱風警報，速度有逐漸加快趨勢。

吳聖宇指出，今明兩天颱風在北上靠近台灣過程因大氣條件以及海溫不適合，將逐漸減弱，預期周三暴風圈靠近、中心登陸已是輕度颱風，穿過台灣過程中受地形破壞，減弱更明顯，周四凌晨到清晨進入東北部海面時可能已經減弱為熱帶性低氣壓，後續將再進一步轉化為溫帶氣旋。

風雨影響方面，吳聖宇說，今明兩天受東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部明顯降雨，尤其今晚到明天白天大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東北部一帶要嚴防豪大雨，中南部雖受山脈地形屏障，還沒有明顯降雨，也會有局部短暫陣雨。此外，各地沿海以及外島地區有8-10級或以上強陣風。

吳聖宇指出，周三颱風環流靠近，傍晚到入夜颱風中心可能登陸，強度逐漸減弱，但預期清晨開始隨暴風圈接觸陸地，台中以南地區降雨會漸趨明顯，東半部受東南風迎風面影響，也持續會有較明顯的雨勢；台中以北到大台北一帶可能受地形屏障作用，加上共伴效應區域也北抬到北方海面，有風雨減小空窗期出現機會。

周三下午到傍晚、入夜這段期間颱風中心可能繼續靠近沿海，並在雲林以南進入陸地，中南部風雨最明顯，尤其是中心登陸點附近及以南的區域，登陸點很重要，需要密切觀察，東半部持續有較大降雨，北部地區仍受地形屏障，風雨較小。

吳聖宇指出，周三晚間到深夜、周四凌晨颱風中心登陸後逐漸經過台灣上空，繼續進入東北部海面，強度持續減弱，預估中南部風雨在周四清晨前可能仍明顯。隨颱風減弱將慢慢變小，花東地區進入背風面，風雨有明顯減小的機會，北部、東北部在颱風過山、進入東北部海面的過程中，北風到西北風會逐漸進來，風雨又將逐漸增大。

吳聖宇說，周四上午以後鳳凰颱風進入東北部海面，應已減弱為熱帶性低氣壓，後續繼續遠離，但東北季風仍強，配合颱風殘餘的環流水氣，北部、東北部可能持續會有降雨，中北部沿海及外島地區仍有強陣風。整體風雨周四晚間後會有繼續減小的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。