快訊

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

鳳凰颱風接近中…氣象署下午5：30分發海警 明天上午發陸警

嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

颱風鳳凰逼近 小三通金廈、金泉航線雙向停航

中央社／ 金門縣10日電

颱風鳳凰逼近，小三通金門至廈門及泉州航線今天雙向停航，金門縣府進行防颱整備，消防局對最主要災情「風倒木」，完成全縣主次要道路優先搶通順序規劃，妥適分配救災能量。

金門縣港務處今天透過臉書Facebook表示，「金廈航線」上午9時30分起雙向全面停航，「金泉航線」全日雙向停航。旅客搭船前，應預先向船公司確認航班，若有疑問可洽金門縣港務處082－324280。

金門縣消防局說明，依中央氣象署資料，颱風鳳凰目前強度為中度颱風，依現階段路徑研判，暴風圈及外圍環流可能自12日起逐漸影響金門。

金門縣消防局今天發布新聞稿指出，為因應可能災害，提前進行各項防颱整備工作，並通報金門縣政府相關局處、台電、中華電信及鄉鎮公所等單位，妥善整備救災人員與機具，嚴陣以待。

金門縣消防局表示，借鑑歷次颱風應變經驗，整合相關單位，針對颱風侵襲期間最主要災情「風倒木」，完成全縣「主次要道路優先搶通順序」規劃，以利各單位妥適分配救災能量，並於颱風來臨前超前部署各式人力機具。

金門縣消防局指出，為減少災時停電導致鄉親生活不便，持續與台電金門區營業處合作，透過爭取台電及中華電信於颱風來襲前調度人力進駐，強化管線搶修效能。

金門縣消防局長呂英華表示，颱風目前預報路徑仍有不確定性，呼籲民眾及工地把握時間儘早做好防颱準備，沿海地區則可能有長浪發生機率，民眾應視情況暫停水域遊憩，避免至海域進行活動，執行海上作業船隻也應注意安全。

鳳凰颱風

延伸閱讀

陸預測鳳凰周三台灣西南部沿海登陸 東部今有特大暴雨

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

鳳凰將侵台…台中12處廚餘掩埋場引慮 盧秀燕：全面加固

相關新聞

鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園

鳳凰颱風來襲，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量山區天候、聯外道路及遊客安全， 明天下午2時起...

鳳凰颱風接近中氣象署下午5:30分發海警 明上午發陸警

中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署預計下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。

鳳凰颱風逼近 花蓮縣府：全縣下午5時前完成撤離

鳳凰颱風逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量高達435.4毫米，超過紅色警戒標準。花蓮光復鄉立即啟動避難計畫，...

鳳凰颱風共伴效應發威 6縣市豪雨特報下到明天上午

中央氣象署下午14時05分針對北北基宜花東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

鳳凰颱風來襲 花蓮秀林鄉富村共7鄰、和平村今天中午起停班停課

鳳凰颱風來襲，花蓮縣政府表示，為進行撤離及收容整備工作，秀林鄉公所宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含天祥布洛灣、天祥、...

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！鳳凰颱風共伴花東 今晚到明天雨下到紫爆

鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。