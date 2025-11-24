快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

COP30落幕提高氣候調適融資額 未提淘汰化石燃料 產油國大勝利

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）22日在巴西貝倫落幕。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）22日在巴西貝倫落幕。特派記者潘俊宏／巴西攝影

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）22日在巴西貝倫落幕，承諾提高供開發中國家適應氣候變遷的調適融資額，並設立新的全球森林投資機制，但未直接提及化石燃料，堪稱沙烏地阿拉伯和俄羅斯等產油國的重大勝利。

在各國態度高度分歧的折衷妥協下，反而成了一份讓多方都感挫敗的協議。

COP30的近200個與會國代表在21日的期限過後，於22日加班協商，敲定八頁的「全球共同努力（mutirão，取自圖皮-瓜拉尼語）」宣言，計劃設立「全球執行加速器」，由各國自願參與讓全球氣溫升溫維持在巴黎氣候協定所設定的攝氏1.5度之內。

這項協議也呼籲富裕國家在2035年前提高氣候調適融資額兩倍，但未明確說明產官出資比例，且富國出資額始終落後承諾。

這項宣言也未提出加強抑制溫室氣體排放或處理化石燃料的計畫，沒有納入各國該如何減少依賴化石燃料的路線圖，反而只有呼籲各國「自願」加速氣候行動，並重申2023年杜拜COP28的共識，也就是全球應逐步轉型、遠離化石燃料。

歐盟等約80國原本力推一個包含逐步淘汰化石燃料的「路線圖」協議，但歐盟以外的世界主要經濟體並未支持這項計畫，相關字眼並未出現在最終協議文本。巴西所提出的路線圖也僅供各國簽署參與，未納入協議主文。

儘管多國代表疾呼應該採取更多行動對抗氣候變遷，但也坦承即便是不完美方案，也是聊勝於無。許多與會的外交官都對談判過程和結果倍感失望。

氣候活躍人士表示，這項軟弱無力的協議加深了許多國家的疑慮，擔憂這個世界在政治上不支持或無力應對氣候變遷及其引發的一系列災難，特別是脆弱的太平洋島國。

約紐時報分析，COP30從一開始就出師不利，因為美國總統川普領導的美國30年來首次缺席，形同實際抵制這場年度氣候盛會。

外交人士坦承，沒有美國參與，中國大陸等主要經濟體及沙、俄等主要產油國就少了承擔更多責任的壓力來源。

全球最大的溫室氣體排放國中國大陸也選擇在這次峰會扮演有限角色，在減排及金援窮國以因應氣候變遷等主要癥結問題上，避免採取強硬立場。

延伸閱讀

化石 氣候變遷

延伸閱讀

COP30落幕 各國承諾減碳增融資保森林

COP30直擊／哥倫比亞突襲反對、主席脫稿談化石燃料 峰會延一天終落幕

COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望

COP30／新版草案刪除「化石燃料」 29國怒轟倒退、恐將延會尋共識

相關新聞

國力定勝負 氣候峰會窘態畢露

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）在疲倦和妥協下落幕，今年峰會雖不能說毫無成果，但遠不及各界會前期待。在巴黎協定滿十周年...

COP30落幕提高氣候調適融資額 未提淘汰化石燃料 產油國大勝利

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）22日在巴西貝倫落幕，承諾提高供開發中國家適應氣候變遷的調適融資額...

COP30 落幕 貿易、地緣政治…如影隨形 外媒解析六大特點

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）22日落幕，這場會議除了討論氣候議題，貿易和地緣政治也如影隨形，綜...

氣候峰會落幕 歐盟讓步油國勝利

聯合國氣候變化綱要公約締約方第卅次會議（COP30）延會談判，在巴西時間廿二日展開全體大會，一九四個締約國通過最終協定，...

旁觀歐盟、油國僵持 中國暫不當氣候領頭羊

脫離化石燃料路線圖是ＣＯＰ30延會主因，以歐盟為首的國家與沙烏地阿拉伯等產油國陷入僵持，外界預期中國大陸能出面化解僵局，...

噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場

從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。