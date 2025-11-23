國力定勝負 氣候峰會窘態畢露

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）在疲倦和妥協下落幕，今年峰會雖不能說毫無成果，但遠不及各界會前期待。在巴黎協定滿十周年、攝氏一點五度升溫幅度目標面臨失敗之際，最終協定不僅在石油大國壓力下拿掉「逐步脫離化石燃料」路線圖，氣候資金如何到位也態度模糊，看不出力挽狂瀾的決心和急迫。

談判成果不如預期，除了美國缺席帶來的政治氣氛動盪，更凸顯出ＣＯＰ舉行卅屆以來諸多沉痾。各國話語權和受氣候變遷衝擊程度成反比是最大問題，ＣＯＰ雖採共識決，但聲量大小仍有國力現實，哥倫比亞、巴拿馬等國在閉幕全體會議上激烈抗議主席國未經充分協商、強行通過協定便是一例，在關鍵的逐步脫離化石燃料議題上，當歐盟讓步，面臨氣候危機的熱帶國家只能被迫與石油大國妥協。

開發中國家對已開發國家「站著說話不腰疼」的不滿也正在發酵。用來協助脆弱國家調適極端天氣、應對損失、能源轉型等用途的氣候資金，資金缺口依然龐大，今年協定對落實路徑也依舊不清。對開發中國家而言，理想當然很美好，但同時也有國內經濟發展和人民生計壓力，歐洲許多期待無法一蹴可幾，需要更多資金支持，「公正轉型」今年成為重要議題。

此外，主席國巴西雖將此次定調為「實踐峰會」，但兩周會議結束，浮現出的卻是全球性締約執行力不彰窘境。峰會期間，大量多邊倡議陸續產生，例如「貝倫綠色工業化宣言」獲得卅五國支持，以及巴西將持續推進的兩項路線圖，都比峰會發表的全體協定更具體有力。當多邊結盟的氣候影響力增強，未來氣候峰會要扮演什麼角色，如何凝聚各國，都需反思。

作為全球最大的氣候行動，峰會達成的協定仍具意義，代表全球正朝同樣目標前進，但隨著過去卅屆氣候談判的無力一一浮現，僅有雄心壯志顯然已難成事，下一階段關鍵將是重建執行機制與全球合作模式，否則再多峰會也恐淪為原地打轉。