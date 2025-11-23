COP30直擊／峰會具體化「全球調適目標」 專家：可供台灣借鏡

聯合國第30屆氣候峰會落幕，臺大風險中心主任周桂田分析，這次峰會具體化「全球調適目標」（Global Goal on Adaptation），台灣在這個部分銜接國際政策架構、接軌國際各項調適的方法學，而建立我們國家的調適政策，需要更系統性的處理；雖然總統府氣候變遷對策委員會去年曾討論氣候調適，應該超越洪災的防範，但需要更往下走。

周桂田指出，台灣在氣候調適上，過去國科會與學界在八大領域上都有一定程度的科研累積，國家防災中心、水利署、環境部也累積了一定程度的氣候圖資，但仍然嚴重欠缺社會科學與這些氣候科學圖資的整合、判讀與進入政策的規劃與執行面向。

他表示：「就這個面向，台灣需要更系統的氣候科學資料建置，整合氣候風險評估、氣候危害度評估，加上最為欠缺的社會經濟脆弱度、脆弱族群之套疊與質性的社會科學加值詮釋，而這一個部分長久以來未能建立出來，每次災難來的各項對策，都只是暫時措施，沒有全盤的系統政策架構與調度量能。」

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，這次峰會傳遞出幾個可留意的訊號，一是巴西將開始推動與化石燃料和森林砍伐有關的兩項路線圖，這是在聯合國框架外的運作，台灣可積極爭取參與；峰會也提出「全球調適目標」指標，對明年要訂定下一階段國家氣候變遷調適行動計畫的台灣而言是很好參考。

此外，趙家緯表示，台灣這次也跟全球一起同步提出國家自訂貢獻（NDC3.0），該議題在今年峰會上也有許多討論，包括訂定後資金等各面向該如何搭配執行，台灣都可以參考借鏡，也應參考峰會最終協定期待各國進一步提升減碳目標的精神，強化台灣自己的NDC。

趙家緯說，台灣還需留意此次峰會已將氣候貿易議題正式搬上談判桌，透過貿易談判促進減碳，將是未來各國可能採取的氣候工具，台灣產業高度依賴進出口，「我們需要開始好好準備這一題」。

這次峰會協定未寫入「化石燃料」字眼，而是寫道：「認可朝向低溫室氣體排放及具有氣候韌性開發的全球轉型，是不可逆轉的未來趨勢。」臺大政治學系副教授林子倫分析，「不可逆轉」是這段文字中最具份量的詞彙，發出了重要的政治經濟訊號。

林子倫指出，從政治經濟學的角度來看，宣示轉型「不可逆轉」，為全球主要參與者，包括國家、企業、投資者和地方政府傳達了政策確定性，意即未來的政治變動也難以輕易逆轉或停止這一趨勢，從而降低了清潔能源投資的風險。

他也表示，協定文字成功地整合了氣候行動的兩個核心支柱：減緩和調適，將過去長期被低估的調適行動和削減排放重新連結，關注氣候韌性的發展路徑是未來的趨勢。