COP30／爭議時刻「中國沉默」 美國退出後氣候地緣政治誰領頭？

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫即時報導
聯合國氣候峰會（COP30）舉行期間，中國館準備貓熊等許多小禮物贈品，展館外許多人排隊拿小禮物。特派記者潘俊宏／巴西攝影
「脫離化石燃料路線圖」是本屆聯合國氣候峰會（COP30）延會主因，以歐盟為首、支持訂定路線圖的八十幾個國家與沙烏地阿拉伯等產油國陷入僵持，在過往扮演極大決策影響力的美國缺席困境下，外界本預期中國大陸能補上領導真空，出面化解僵局，但談判代表、歐洲議會議員埃卡特（Bas Eickhout）接受本報記者採訪時透露，「中國一直保持沈默」。種種跡象顯示，中國還沒有打算搶當氣候政治領頭羊。

埃卡特說，過去氣候談判，美國在尋求折衷方案上確實是強大參與者，但美國總統川普擁抱化石燃料的態度，「他們這次不參與或許是好事」，這次峰會每個國家都想證明即使沒有美國，世界也能繼續前進。至於中國，不管脫離化石燃料路線圖最終結果如何，看起來都是在中國可承擔的範圍，「中國選擇旁觀歐洲和沙烏地阿拉伯的鬥爭」。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯觀察，中國過去較習慣和美國跳「雙人舞」，2015年的巴黎協定，以及兩年前杜拜峰會能順利通過逐步脫離化石燃料，都是靠美中聯手，如今美國不在，不只沙烏地阿拉伯等國變得肆無忌憚，中國看起來也是較希望守住發展中國家角色，沒有想要更進一步，避免成為氣候資金出資方。

台大風險中心主任周桂田則分析，中國一直積極宣示其在溫室氣體減量和能源轉型上的巨大成就，表面上似乎引領新的氣候地緣政治優勢，但其作為全球最大的溫室氣體排放者，「仍然無法受到肯認」，全球氣候政治是否進入新競賽仍需觀察。

周桂田表示，就氣候地緣政治策略而言，中國主觀上當然會想要成為主導者，來聯合全球南方國家，但在現實上，中國現在除了大量的太陽光電鋪展量能，在國際舞台，中國溫室氣體排放量目前仍超過110億噸，能否實質減量一定備受關注，且太陽能板還牽涉傾銷全球南方國家、入侵社會經濟脆弱區域等爭議，「還很難說他們能夠成為全球的主導者，特別是中國目前在經濟社會轉型上也遇到相當艱難的條件。」

