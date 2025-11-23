快訊

噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場

中央社／ 巴西貝倫22日綜合外電報導
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議在亞馬遜城市貝倫落幕。美聯社
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議在亞馬遜城市貝倫落幕。美聯社

從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。

主持這場兩週峰會的巴西外交官柯利亞多拉哥（Andre Aranha Correa do Lago）在各國代表通宵達旦努力達成各方都能接受的文本後，主持了最後一次全體會議。

疲憊的代表們入席，迫不及待地渴望見到這場馬拉松式談判終於落幕。

這場峰會先前曾因原住民示威兩度中斷，還曾因為一場大火引發恐慌性撤離。

當柯利亞多拉哥敲下木槌，宣布通過「共作」（Mutirao）文本時，全場響起歡呼聲。這個源自原住民語言的葡萄牙字意指「集體行動」，也是本屆峰會的口號。

會議剛開始時，梵蒂岡代表發言時宣讀梵蒂岡以嚴格生物性別為基礎的性別定義，引來非政府組織（NGO）大噓特噓。這在本屆COP成為支線話題，因為包括伊朗、阿根廷在內的多國，都試圖澄清其在性別與氣候行動計畫中的立場。

但戲劇性並未就此終結。

這場COP期間，推動「逐步淘汰化石燃料路線圖」的數十國與堅決抵制的產油國和新興經濟體之間激烈角力，會議期間還爆發了罕見的程序爭執。

哥倫比亞的杜蘭（Daniela Duran）表示，該國曾就一份快速通過的附屬文本提出程序問題，並正式提出異議。

柯利亞多拉哥選擇暫停會議，這個罕見舉措，反映巴西希望展現其認真處理質疑的立場。

隨著暫停時間超過一小時，各國外交官彼此聚集商議，直至會議終於恢復。

60多歲的柯利亞多拉哥將未注意到程序問題歸咎於誤會。

但俄羅斯仍決定表達不滿，對哥倫比亞等國的異議提出反對。俄羅斯的科諾努琴科（SergeiKononuchenko）以西班牙語斥責：「不要像想搶光所有糖果的小孩一樣！」他指控哥倫比亞等國「想把糖塞到自己嘴裡直到噎到」，立刻引來阿根廷的強烈回擊。

峰會自開幕以來問題不斷，包括現場設施頻頻出問題，諸如天花板漏水、冷氣故障、廁所沒水等狀況層出不窮。

