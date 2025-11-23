歐盟槓上油國 COP加班談判

巴西時間廿一日，聯合國第卅屆氣候峰會進入最終日，各國談判代表展開冗長會議，但針對「脫離化石燃料路線圖」等敏感議題，已開發國家如歐盟與產油國之間，始終無法克服巨大分歧。截至晚間十時，各國仍無法達成共識、最終協定難產，確定延後閉幕「加班」，隔天早上再開會繼續談判。

化石燃料議題為何難解？希臘談判代表、環境能源部自然與水資源署秘書長瓦雷利迪斯接受本報訪問時說，歐盟有很大的減碳企圖心，但金磚五國（BRICS）沒有，阿拉伯國家也表達反對。由於日前會場發生火災，造成談判一度停擺，加上現在協商卡關，恐怕到廿三日才能產出協定。

產油國家沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國揚言，若協定提到「化石燃料」字眼，談判便會破局；而歐盟立場同樣強硬，表示雙方看法如此不同，本屆峰會可能「在沒有達成協定下閉幕」。

德國氣候與環境部長施奈德則悲觀表示，不認為脫離化石燃料能寫入協定，原因是俄羅斯與阿拉伯聯合大公國等油國反對，但強調歐盟不會妥協。

哥倫比亞環境部長托雷斯痛斥主席國巴西，試圖壓制最有野心的國家，不願意討論爭議問題。托雷斯說，主要產油國只想談調適，不願意談歐盟、諸多拉丁美洲國家支持的脫離化石燃料路線圖，「不做減緩（減少排碳），調適毫無意義」，巴西卻不想討論，「這不是民主，也不符合多邊主義」。

記者詢問峰會主席柯利亞，若遲遲無法達成共識，本屆峰會是否可能以沒有任何協定告終？柯利亞說，這絕對不是自己所希望的，但決定權並不在他手上，而是在各國談判代表。他呼籲談判代表尋求共識，不要追求誰輸誰贏，「我們知道，如果我們不加強（氣候行動），所有人都會淪為輸家」。

會場內，數十名環團抗議人士大聲呼喊口號「化石燃料滾蛋」，要求各國做出更積極行動。來自德國環團的雷姆斯瑪表示，氣候峰會開了廿九年，是時候拿出一份清晰的路線圖，逐步淘汰化石燃料。