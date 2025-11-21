COP30直擊／氣候談判「終局之戰」 主席微笑比讚、談判代表表達擔憂

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，藍區會場談判密集展開，各國最高談判代表早上11點進入會議室，就最終協定的草案進行磋商，預料攻防重點是最具爭議性的「脫離化石燃料」議題。記者直擊，大會主席柯利亞（ André Corrêa do Lago）走進會議室時，還面露微笑並比出「讚」的手勢，似乎對談判很有信心。

然而，加拿大談判團成員、同時是環團代表的辛格（ Pratishtha Singh）接受本報訪問時批評，今早公布的新版協定草案完全刪除「化石燃料」字眼，增加氣候資金至3倍的文字也遭到「淡化」，未達公民團體期望，待進一步協商。她認為，目前的協定非常缺乏企圖心，但現在的談判是「最後一搏」，她仍樂觀相信「奇蹟會出現！」

辛格也批評，許多談判都是「躲在門後」進行，不清楚其他國家的具體想法和動作，所以公民團體希望談判增加透明度。本身是印度裔的辛格，也認為各國應該給予發展中國家和其他全球南方國家，更多氣候資金的支持。

哥倫比亞環境部長托雷斯（Irene Vélez Torres）稍早受訪說，關鍵的問題在於峰會談判是共識機制，但現在共識機制卻變成否決權，被擱置、拋棄的都是最有野心的議程，這是方法論問題，「必須思考舉辦像COP這樣的大型峰會真的有意義嗎？」各國代表現在還堅持在這裡，是因為大家仍相信草案還有機會修改，希望主席團能努力爭取轉圜餘地，讓最終協定能真正站在人民這一邊。