COP30促提高氣候融資額金額

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）主席國巴西21日發布會議草案，呼籲在2030年之前將氣候調適融資金額提高到目前的三倍，但刪除初版草案研擬全球化石燃料轉型計畫的建議。

此議題是巴西COP30討論兩周來最大的爭議點，各國對化石燃料的未來爭執不休。初版草案內含一系列選項，但相關措詞已從最新版草案剔除。

德國、肯亞、哥倫比亞、法國、墨西哥、荷蘭、南韓、西班牙與英國和一些島國主張訂出「路線圖」，作為履行COP28承諾的依據，但沙烏地阿拉伯等產油國反對。

某個開發中國家的談判代表告訴路透，他們政府並不反對汰除化石燃料，也願意進行相關談判，但擔心草案在其他重要議題（例如資金）上幾乎沒有回應他們的疑慮。

是否脫離石油、天然氣、煤炭，是這個維持兩周的氣候峰會上、爭論最激烈的議題之一。預計各國還會在稍晚的公開全體會議上各抒己見，仍可能調整這份草案，需各國取得共識才能正式採納。

COP30預定周五（21日）稍後閉幕，但談判一如往年仍將持續至周末。

草案也呼籲全球提高資助各國在2030年之前調適氣候變遷的融資金額，提高到三倍於2025年水準。

但草案未明訂是由富國政府直接提供，還是由開發銀行或民間企業出資。這可能讓希望會後公報保證由公帑出錢的窮國失望。

氣候變遷調適投資，例如改善基礎建設以因應極端熱浪，或強化建築物抗風暴能力，通常對拯救生命至關重要但報酬率低，難以吸引民間投資。

草案也提議在未來三屆氣候峰會啟動貿易相關「對話」，邀集各國政府和世界貿易組織（WTO）等機構參與。這對中國大陸等長久來要求將貿易顧慮納入氣候峰會的國家是一大勝利，但可能令歐盟不安，因為這類討論常聚焦歐盟邊境碳稅，而南非和印度要求予以廢除。