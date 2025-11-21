聽新聞
0:00 / 0:00

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋！」嗆聲談判代表

攝影中心／ 特派記者潘俊宏林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。特派記者潘俊宏／巴西攝影

化石燃料滾蛋！」、「付錢！付錢！為氣候資金付錢！」聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，談判代表協商的會議室外頭，數十名NGO抗議人士大聲呼喊口號，要求各國做出更積極行動對抗氣候變遷，也強烈要求化石燃料退場，以減少溫室氣體排放。

參加抗議的美國24歲青年柏荷伊（ Elani Borhegyi）直白地說：「任何應對氣候變遷的計畫，若是缺乏關於逐步淘汰化石燃料或解決方案，那都只是鬼扯！」他認為，公民社會的參與是推動氣候行動的重要力量，必須從下而上，向國家領導人展現，「脫離化石燃料是一個主流的行動，也會造福所有人！」

「這簡直是失敗！」來自德國「Fridays For Future」的雷姆斯瑪痛批，化石燃料正在嚴重加劇氣候危機，摧毀人們的家園和生計，造成乾旱和洪水，但最新釋出的最終協定草案竟然完全沒有提到化石燃料，「完全不能接受」，COP已經開了29年，是時候拿出一份清晰的路線圖，來逐步淘汰化石燃料。

但她也強調，只有兼顧雙方利益才能達成協議，逐步淘汰化石燃料同時，也需要全球北方國家提供必要資金，用於氣候調適等計畫，「我們需要全球北方國家可能的損失買單」，目前的草案對於氣候融資的要求力道不足，不僅沒有提到明確數字和目標，也不具有強制性，很多事不能僅僅只是自願，而要明確寫入峰會的最終協定中」。

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影

化石 氣候變遷 峰會

延伸閱讀

COP30／新版草案刪除「化石燃料」 29國怒轟倒退、恐將延會尋共識

福島核災後首例！新潟縣放行「柏崎刈羽核電廠」待監管機關最終批准

巴西COP30展館火警中斷氣候協商 幸未釀傷亡

COP30直擊／聯合國秘書長趕赴貝倫 促各國守住1.5°C、脫離化石燃料

相關新聞

COP30直擊／氣候談判「終局之戰」 主席微笑比讚、談判代表表達擔憂

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，藍區會場談判密集展開，各國最高談判代表早上11點進入會議室，就最終協...

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋！」嗆聲談判代表

「化石燃料滾蛋！」、「付錢！付錢！為氣候資金付錢！」聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，談判代表協商的會...

COP30／新版草案刪除「化石燃料」 29國怒轟倒退、恐將延會尋共識

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入倒數，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會最大爭論焦點，儘管聯合國秘書長古...

COP30直擊／峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

聯合國第30屆氣候峰會今進入倒數第二天，下午一點多藍區國家館區域，突然爆發重大火災，熊熊火焰燒掉剛果館的牆壁，人員趕忙扛...

COP30直擊／友邦發言挺台 中國竟貶我為「地方政府」無權參加氣候公約

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西貝倫舉行，17日和18日舉行「高階會議」（High Level Segmen...

COP30直擊／聯合國秘書長趕赴貝倫 促各國守住1.5°C、脫離化石燃料

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入倒數，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在閉幕前一日抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。