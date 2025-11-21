聽新聞
COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋！」嗆聲談判代表
「化石燃料滾蛋！」、「付錢！付錢！為氣候資金付錢！」聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，談判代表協商的會議室外頭，數十名NGO抗議人士大聲呼喊口號，要求各國做出更積極行動對抗氣候變遷，也強烈要求化石燃料退場，以減少溫室氣體排放。
參加抗議的美國24歲青年柏荷伊（ Elani Borhegyi）直白地說：「任何應對氣候變遷的計畫，若是缺乏關於逐步淘汰化石燃料或解決方案，那都只是鬼扯！」他認為，公民社會的參與是推動氣候行動的重要力量，必須從下而上，向國家領導人展現，「脫離化石燃料是一個主流的行動，也會造福所有人！」
「這簡直是失敗！」來自德國「Fridays For Future」的雷姆斯瑪痛批，化石燃料正在嚴重加劇氣候危機，摧毀人們的家園和生計，造成乾旱和洪水，但最新釋出的最終協定草案竟然完全沒有提到化石燃料，「完全不能接受」，COP已經開了29年，是時候拿出一份清晰的路線圖，來逐步淘汰化石燃料。
但她也強調，只有兼顧雙方利益才能達成協議，逐步淘汰化石燃料同時，也需要全球北方國家提供必要資金，用於氣候調適等計畫，「我們需要全球北方國家可能的損失買單」，目前的草案對於氣候融資的要求力道不足，不僅沒有提到明確數字和目標，也不具有強制性，很多事不能僅僅只是自願，而要明確寫入峰會的最終協定中」。
