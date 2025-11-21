聯合國秘書長：控制升溫1.5℃不容談判

聯合國氣候峰會（COP30）共識難產，聯合國秘書長古特瑞斯在閉幕前一日特地趕抵本屆峰會主辦地巴西貝倫，希望以聯合國之力推進談判。古特瑞斯重話呼籲各國，攝氏一點五度的升溫幅度，「是唯一不容談判的紅線」，希望本屆峰會能夠訂定出逐步脫離化石燃料的路線圖，同時他也向缺席的美國總統川普喊話，「我們在等待你」。

古特瑞斯喊話，「我們需要大幅減少化石燃料的使用」，各國應依照前年杜拜峰會（COP28）達成的共識，實現公正、有序和公平地轉型，必須結束有利於化石燃料的市場扭曲現象，以及破壞轉型的虛假資訊，並投資可再生能源，化石燃料的使用取決於政治意願，各國領導人應拿出魄力，「現在還不是談失敗的時候」。

古特瑞斯說，自己在前往南非參加G20（二十國集團）峰會前特別來到貝倫，跟很多代表、團體都見了面，希望凝聚大家。談判的第一優先考量應是保護全球人民，「以人為本、遵循科學，而非以利潤為優先」，尤其是要保護第一線面對氣候衝擊的社區免受傷害，「洪水淹沒了他們的房屋，農作物收穫欠佳，生計陷入困難」。

目前第三版國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標還有多國未繳交，已繳交國家提出的減碳量，也無法達到巴黎協定將全球升溫控制在攝氏一點五度以內的目標。

古特瑞斯呼籲還沒交卷的國家盡速交卷，已交卷的國家則是展現領導力的時刻，「務必朝著最終目標努力」。

至於爭議的氣候融資，古特瑞斯也說，已和英國、歐盟等已開發國家及締約方談過，希望他們能支持訂定出清晰的氣候融資路線圖，讓融資金額能夠實踐二○三五年前達到一點三兆美元的目標，同時，調適資金也應在二○三○年前增加二倍，多邊開發銀行等金融機構應投入更多努力，一起達成融資目標。