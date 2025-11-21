COP30直擊／峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

聯合國第30屆氣候峰會今進入倒數第二天，下午一點多藍區國家館區域，突然爆發重大火災，熊熊火焰燒掉剛果館的牆壁，人員趕忙扛著滅火器衝到現場，數十名警衛拉起封鎖線，並將與會者撤離現場，談判也陷入停擺。

一名目擊火災發生的志工說，剛開始看到火光，原本以為只是小火，後來看到延燒才感到驚嚇，預料今天就可重新開放。

記者在距離約200百公尺外的會場內看到，突然有一群警衛衝過來叫人撤離會場，一開始還不清楚狀況，後來才聽說有煙、大火，也配合疏散離場。

COP30談判會場突發大火，現場警衛架起人牆封鎖線，阻止參與者靠近並緊急疏散所有人群。特派記者潘俊宏/攝影