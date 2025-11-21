聽新聞
0:00 / 0:00
COP30直擊／峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺
聯合國第30屆氣候峰會今進入倒數第二天，下午一點多藍區國家館區域，突然爆發重大火災，熊熊火焰燒掉剛果館的牆壁，人員趕忙扛著滅火器衝到現場，數十名警衛拉起封鎖線，並將與會者撤離現場，談判也陷入停擺。
一名目擊火災發生的志工說，剛開始看到火光，原本以為只是小火，後來看到延燒才感到驚嚇，預料今天就可重新開放。
記者在距離約200百公尺外的會場內看到，突然有一群警衛衝過來叫人撤離會場，一開始還不清楚狀況，後來才聽說有煙、大火，也配合疏散離場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言