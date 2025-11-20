COP30直擊／友邦發言挺台 中國竟貶我為「地方政府」無權參加氣候公約

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西貝倫舉行，17日和18日舉行「高階會議」（High Level Segment）時，7個友邦代表以發言或書面聲援台灣，重申支持我國參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），其中馬紹爾群島共和國、聖克里斯多福及尼維斯聯邦，在本屆峰會更兩度為我國執言。

中華民國台灣參與國際會議，長年遭到對岸壓縮空間，這次也不例外。中國大陸談判團一名代表，近日在氣候峰會一場會議發言，引用1971年聯合國大會通過的第2758號決議，老調重彈說：「任何關於台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國的原則下解決。」

這名代表說：「中國台灣地區沒有任何根據、理由或權利，參加聯合國以及其他具有主權國家參加的國際組織和國際條約，包括聯合國氣候變化框架公約。中國政府始終鼓勵和支持地方政府、私營部門和社會各界，為應對氣候變化做出貢獻，並為此做出了努力和安排。事實上，中國台灣地區完全可以通過現有安排，為全球應對氣候變化做出貢獻。」

他最後意有所指地說，峰會任務繁重，希望有關國家恪守一個中國原則，聚焦會議談判，不要讓議程外議題「干擾會議正常進行」。