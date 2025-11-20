COP30直擊／聯合國秘書長趕赴貝倫 促各國守住1.5°C、脫離化石燃料

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入倒數，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在閉幕前一日抵達貝倫，向各國談判代表喊話，呼籲各國「1.5°C是唯一底線」，希望本屆峰會能制定出脫離化石燃料的路線圖，並順利將通過將氣候融資在2035年前，增加至1.3兆的「巴庫到貝倫路線圖」。同時也向缺席的美國總統川普喊話：「我們在等待你」。

本屆峰會希望延續兩年前在杜拜召開的COP28，提出「脫離化石燃料」路線圖，但各國意見仍有分歧。古特瑞斯說，「我們需要大幅減少化石燃料的使用」，必須結束有利於化石燃料的市場扭曲現象，保護經濟免受化石燃料的侵害，並投資可再生能源。對於談判進展陷入僵局，他認為，「現在還不是說失敗的時候」，化石燃料的使用取決於政治意願，呼籲各國領導人拿出魄力。

古特瑞斯說，他在前往南非參加G20（二十國集團）峰會前特別來到貝倫，跟很多代表、團體都見了面，希望凝聚大家共識。峰會談判的第一優先考量應是保護全球人民、尤其是衝擊第一線的社區免受氣候變遷傷害，「洪水淹沒了他們的房屋，農作物收穫欠佳，生計陷入困難」，1.5°C的升溫幅度是唯一的底線。

目前第三版國家自定貢獻（NDC3.0）還有多國未繳交，已繳交國家提出的減碳量，也無法達到巴黎協定將全球升溫控制在攝氏1.5度以內的目標，呼籲還沒交卷的國家儘速交卷，已交卷的國家則是展現領導力的時刻，要有魄力、遵循科學，並且以人為本，而非以利潤為先，「務必朝著最終目標努力」。

至於爭議的氣候融資，古特瑞斯也說，他已和英國、歐盟等已開發國家及締約方談過，希望他們能支持氣候融資，訂定出清晰路線圖，讓融資金額能夠實踐2035年前達到1.3兆美元的目標，同時，調適資金也應在2030年前增加到3倍。他也喊話多邊開發銀行等金融機構投入更多努力，一起達成融資目標。

美國本次首度未派高階談判團出席峰會，古特瑞斯最後在記者會上喊話美國總統川普，「我們在等待你」，期待美國能重返氣候議題討論。