台達基金會前進COP30藍區 執行長張楊乾：導入AI、2030保存300種珊瑚

台達電子文教基金會昨在聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判藍區參與周邊會議，分享以科技復育珊瑚的成果。執行長張楊乾表示，台達至今已復育1萬株珊瑚，下一階段目標是在2030年前成功保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種。台達也正在目前的科技基礎之上，進一步發展AI模型，以大量珊瑚圖像訓練AI來協助識別物種，希望將監測能力擴展到超越人類極限，以監測復育地點的物種變化趨勢。

台達昨參與COP30周邊會議「如何在不斷變化的環境中以SMART（Specific明確的、Measurable可衡量的、Achievable可實現的、Relevant相關的、Time-bound有時限的）的方式應對海洋、氣候和社會挑戰」，與全球各國海洋保育專家同台，分享台灣經驗。

張楊乾分享，台達珊瑚復育計畫起源於2020年，一位台達工程師在潛水過程中拍下南台灣珊瑚白化的照片，讓台達驚覺氣候危機已迫在眉睫，促使台達開啟珊瑚復育計畫。計畫發展至今，台達已復育1萬株珊瑚，「但今天復育的物種，仍可能在下一次熱浪中崩潰」，作為一個企業基金會，台達開始連結工業解決方案與珊瑚生物多樣性，例如應用台達植物工廠的LED照明技術為珊瑚打造良好生長條件，並導入可程式邏輯控制器（PLC）與資料採集與監控系統（SCADA），大幅降低人力需求並實現遠端精準盤點。

國際合作方面，台達與新加坡國立大學（NUS）合作，於聖約翰島國家海洋實驗室（SJINML）建置珊瑚復育基地，響應國家公園局（NParks）的「100K珊瑚復育計畫」倡議；本月底則有工程師團隊將前往美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）安裝實驗系統，深化特定珊瑚研究。

隨著環境氣溫愈來愈炎熱，團隊也面臨珊瑚耐熱能力的挑戰。張楊乾說，台達於墾丁的耐熱物種測試，存活率曾因環境嚴苛從80%降至10%。為此，研究團隊將珊瑚移回實驗室，利用光譜優化幼體沉降，並導入台達協作型機器人進行精密溫控實驗。目前鹿角珊瑚（Acropora）已證實可在37°C高溫下生存，團隊正挑戰將耐受極限推升至39°C。

下一步台達正在積極開發AI訓練模型，來進行珊瑚物種辨識，為長期生態監測提供精準數據。張楊乾說，珊瑚外型特殊，需要多種角度的影像才能讓AI模型達到一定精準度，並不容易，團隊目前取得台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳老師從1977年累積至今的數千、上萬張珊瑚照片，期待能取得成果。