COP30直擊／COP31在土耳其 澳洲擔任主席國

澳洲和土耳其兩國為爭取明年聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）主辦權僵持不下，終於在本屆峰會閉幕前塵埃落定。澳洲氣候變遷與能源部長寶文（Chris Bowen）在ＣＯＰ30舉辦地貝倫舉行記者會，宣布明年將由土耳其主辦ＣＯＰ31，預計將在安塔利亞舉行，但澳洲將擔任主席國，且將主導談判，罕見出現主辦地和主席國不同國家的局面。

寶文表示，澳洲申辦ＣＯＰ31目的始終是為提升太平洋島國的利益和地位，但若ＣＯＰ31主辦權爭執不下，將會由聯合國氣候變遷綱要公約秘書處所在地德國波昂主辦，這意味著未來一年將沒有締約方大會主席，也沒有計畫，「對多邊主義和當前充滿挑戰的環境都是不負責任的」，澳洲不希望這種情況發生，和競爭對手土耳其達成協議至關重要。

不過寶文強調，雖然主辦地在土耳其，但將由澳洲擔任ＣＯＰ31主席國，擁有峰會主席的所有權力，包括管理和處理談判、任命共同協調人、起草文本以及發布最終決定，且預備會議將在太平洋島國舉行，並將藉由預備會議，為太平洋韌性基金募款。

雖然爭議落幕，但有歐洲外交官直言「這是個糟糕的解決方案」，土耳其只想作秀但不在乎討論內容，澳洲雖在乎內容，卻無法掌控活動和後勤。記者在峰會期間走訪土耳其館，館內土耳其官方人員則堅定表示，土耳其近年深受氣候變遷影響，以今年為例，理應是春天的季節卻受寒害，影響作物生長和人民生活，「我們是真的有決心要辦好ＣＯＰ31」，不只為氣候議題貢獻心力，也是向世界展示土耳其為全球環境所做的努力。

國際氣候政治中心主任阿布雷烏（Catherine Abreu）認為，任何希望主辦聯合國氣候談判的國家，都需要根據自身的氣候實力來論證其申辦資格，但土耳其和澳洲在ＣＯＰ30上的表現都差強人意，如果澳洲真心想在明年氣候峰會上發揮關鍵作用，就應該停止阻撓調適融資，土耳其則可以透過支持ＣＯＰ30正在討論的路線圖，加速公正公平地擺脫化石燃料。