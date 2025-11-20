聽新聞
COP30直擊／新加坡：政府應推碳權定價指引

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫報導
聯合國氣候峰會上支持推動擺脫化石燃料有序而公正的轉型路徑，其中對碳權交易頗有經驗的新加坡成為各國諮詢對象，參與峰會的NGO組織、民間企業、政府代表等在大會上彼此交換意見。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會上支持推動擺脫化石燃料有序而公正的轉型路徑，其中對碳權交易頗有經驗的新加坡成為各國諮詢對象，參與峰會的NGO組織、民間企業、政府代表等在大會上彼此交換意見。特派記者潘俊宏／巴西攝影

作為東協地區碳市場先驅的新加坡，其碳權交易經驗在ＣＯＰ30引起各國關注，相關論壇座無虛席。由新加坡淡馬錫控股（Temasek）支持的綠色投資公司GenZero執行長張俐偉分享，GenZero選定合作專案取決於監管框架、品質及在地參與三個關鍵因素；而就政府角色，若能明確向市場拋出需求、提供定價指引，將能有效幫助投資決策。

張俐偉說，就私部門而言，首先要先確定監管框架，出售碳權的國家必須具備提供「相應調整」的監管框架和技術能力，能將已出售的減排額度從其官方排放清單中移除或調整，避免減排量重複計算，保障投資者不會受到衝擊。

其次是專案類型與品質。張俐偉表示，專案類型要能被買方國家接受，最好被列入白名單，或者專案若擁有ICVCM（自願碳市場誠信委員會）、CCP（核心碳原則）標籤等。

再來是在地合作與社區參與。張俐偉說，碳權專案若想成功，高度依賴有效的基層社區參與和利益分享機制，能否找到優秀的在地合作夥伴相當重要。以GenZero和迦納的合作為例，專案規模為一千五百萬新加坡幣（約台幣三點五億元），預計將創造約一千個薪資高於最低工資的工作機會；專案種植的樹木也能為可可樹遮蔭、提高可可產量約百分之廿到卅，能提高農戶收入。

美國加州也擁有成熟的碳權交易市場，洛杉磯郡政委員霍瓦絲的環境議題主任歐多瓦（Aaron Ordower）指出，加州與歐盟排放交易體系及加拿大魁北克碳市場都有合作；以碳市場作為誘因，洛杉磯吸引許多國外企業來投資減碳專案，包括亞洲電動車新創業者和歐洲風電業者等。

COP30直擊／峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

聯合國第30屆氣候峰會今進入倒數第二天，下午一點多藍區國家館區域，突然爆發重大火災，熊熊火焰燒掉剛果館的牆壁，人員趕忙扛...

COP30直擊／友邦發言挺台 中國竟貶我為「地方政府」無權參加氣候公約

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西貝倫舉行，17日和18日舉行「高階會議」（High Level Segmen...

COP30直擊／聯合國秘書長趕赴貝倫 促各國守住1.5°C、脫離化石燃料

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入倒數，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在閉幕前一日抵...

台灣與巴拉圭碳權合作 擬鎖定農業

台灣上月與巴拉圭簽訂合作備忘錄，是台灣第一個基於巴黎協定的碳權合作，本周在聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）上，台灣工研院與巴...

COP30直擊／COP31在土耳其 澳洲擔任主席國

澳洲和土耳其兩國為爭取明年聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）主辦權僵持不下，終於在本屆峰會閉幕前塵埃落定。澳洲氣候變遷與能源部...

