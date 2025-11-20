快訊

COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
COP30全球氣候行動高級別會議今天閉幕，COP30執行長托妮（左三）、聯合國氣候變遷綱要公約執行秘書斯帝爾（右三）出席。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國第30屆氣候峰會進入最終談判階段，巴西總統魯拉於當地時間19日，一日快閃峰會現場，與各國談判代表磋商，試圖讓爭議較大的幾個議題達成共識，包括化石燃料及氣候融資等，但各國分歧仍在，再次考驗全球減緩暖化的決心。

魯拉表示，並未預期協定能在當天完成，但他確信最終協定文件，將能產出造福地球的最佳結果；他強調，雖然許多人認為貝倫無法主辦峰會，「但這次峰會比哥本哈根、杜拜、巴黎和其他地方主辦的峰會更棒」。

他呼籲各國領袖應理解，關懷氣候也是關懷地球的維繫與存活，「有一天我將說服美國總統（川普），氣候議題必須認真看待，綠色發展也是必要的」。他結束行程後，立刻回到首都巴西利亞，隔天再飛往南非參加G20峰會

大會主席團已公布作為談判基礎的「貝倫政治包裹」，當中包含多達12個「文本草案」，涵蓋龐雜議題如氣候融資、全球調適目標、損失與損害基金及科技等，再由各國代表分組討論刪修，原盼望在當天讓締約國採納所有文本，但至截稿時間並未完成。

針對分歧較大的「脫離化石燃料」談判，稍早峰會主席柯利亞表示，產油國家必須認知到潔淨能源興起，而富裕國家必須給予更多融資上的保證，才能消弭各締約國之間的分歧。

「脫離化石燃料」重啟談判，長年參加峰會的臺灣大學政治學系副教授林子倫分析，此議題有機會寫入最終協定，讓締約方重新回到「巴黎協定」道路上，「應可參考國家自定貢獻（NDC）精神，依照各國的情況訂定路線圖」。至於融資議題，他認為目前進度有限，例如巴西力推的森林基金，首日宣布後沒有新進展，但資金是關鍵議題，一定會寫入最終協定。

這份草案除了重新提出化石燃料議題，同時針對外界矚目的新版「國家自定貢獻」減碳目標，則指出有123個締約方已繳交，並敦促尚未繳交者盡快交卷；草案也提到，決定發起「貝倫前進攝氏1.5度路線圖」，以應對減碳目標與實踐之間的差距，加速各國在NDC的跨國合作與投資。

