澳洲放棄COP31主辦權　巴紐失望稱氣候峰會淪空談

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導
巴紐最高外交官員特卡琴科今天抨擊整個COP峰會過程是在浪費時間。美聯社
澳洲放棄與太平洋島國鄰邦共同主辦明年的聯合國氣候會談的計畫後，巴布亞紐幾內亞今天對此表達不滿。澳洲在這場峰會的主辦權外交角力中認輸，最終由底牌較弱的土耳其勝出。

在澳洲將主辦權讓給土耳其後，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）告訴法新社：「我們全都不開心，而且對於事情以這種方式收場感到失望。」

澳洲先前一直積極爭取與南太平洋國家共同主辦明年的聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），這些國家正日益受到海平面上升和氣候引發的災難威脅。

但在另一個潛在主辦國土耳其拒絕讓步後，澳洲撤回了長期宣傳的申辦計畫。

這本來會是南太平洋地區首次主辦聯合國最重要的氣候高峰會。

巴紐最高外交官員特卡琴科今天抨擊整個COP峰會過程是在浪費時間。

他說：「這些年來COP達成了什麼？什麼都沒有…這只是一場空談，並未讓污染大國負起責任。」

法新社報導，各國領袖本週稍早於巴西港市貝倫（Belem）會晤時，澳洲便開始收回申辦COP31的計畫。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）承諾，即使澳洲最終落敗，他仍會尋找方法，讓太平洋地區的困境持續保留在議程上。

儘管澳洲的申辦享有壓倒性支持，卻無法繞過聯合國系統的一個特殊規定，即贏得主辦權需要達成共識。

土耳其拒絕退出，導致雙方在貝倫上演了一場拉鋸戰，考驗著巴西所堅稱的全球氣候團結依然存在的說法。

如果沒有任何一方讓步，或達成其他安排，COP31的主辦權將預設歸於聯合國氣候變遷綱要公約秘書處所在的德國，而這是許多方面希望避免的情況，尤其是德國自己。

最終各方達成一項相當罕見的替代方案：這場有200個國家參與的峰會將由土耳其主辦，但冗長的談判工作將由澳洲主導。

澳洲 土耳其 聯合國
