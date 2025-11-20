COP30／下屆氣候峰會主辦國爭議落幕 土耳其舉辦、澳洲主導談判

澳洲和土耳其兩國為爭取明年聯合國氣候峰會（COP31）主辦權僵持不下，如今終於塵埃落定。澳洲氣候變遷與能源部長寶文（Chris Bowen ）今（巴西時間19日晚間）在COP30舉辦地貝倫舉行記者會，宣布明年將由土耳其主辦COP31，預計將在安塔利亞舉行，但澳洲將擔任主席國，且將主導談判，罕見出現主辦地和主席國不同國家的局面。

寶文表示，澳洲申辦COP31的目的始終是為提升太平洋島國的利益和地位，以及展現支持多邊主義，但若COP31主辦權始終爭執不下，將會由聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）秘書處所在地德國波昂（Bonn）主辦，這意味著未來一年將沒有締約方大會主席，也沒有計畫，「這對多邊主義和當前充滿挑戰的環境都是不負責任的」，澳洲不希望這種情況發生，和競爭對手土耳其達成協議至關重要。

不過寶文強調，雖然主辦地在土耳其，但將由澳洲擔任COP31主席國，擁有峰會主席的所有權力，包括管理和處理談判、任命共同協調人、起草文本以及發布最終決定，且預備會議將在太平洋島國舉行，並將藉由預備會議，為太平洋韌性基金募款。