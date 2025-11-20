COP30／下屆氣候峰會主辦國爭議落幕 土耳其舉辦、澳洲主導談判

快訊

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫即時報導
圖為今年COP30的土耳其國家館，推出土耳其書法藝術（Hat sanatı）來吸引參與者關注。記者洪欣慈／攝影
圖為今年COP30的土耳其國家館，推出土耳其書法藝術（Hat sanatı）來吸引參與者關注。記者洪欣慈／攝影

澳洲土耳其兩國為爭取明年聯合國氣候峰會（COP31）主辦權僵持不下，如今終於塵埃落定。澳洲氣候變遷與能源部長寶文（Chris Bowen ）今（巴西時間19日晚間）在COP30舉辦地貝倫舉行記者會，宣布明年將由土耳其主辦COP31，預計將在安塔利亞舉行，但澳洲將擔任主席國，且將主導談判，罕見出現主辦地和主席國不同國家的局面。

寶文表示，澳洲申辦COP31的目的始終是為提升太平洋島國的利益和地位，以及展現支持多邊主義，但若COP31主辦權始終爭執不下，將會由聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）秘書處所在地德國波昂（Bonn）主辦，這意味著未來一年將沒有締約方大會主席，也沒有計畫，「這對多邊主義和當前充滿挑戰的環境都是不負責任的」，澳洲不希望這種情況發生，和競爭對手土耳其達成協議至關重要。

不過寶文強調，雖然主辦地在土耳其，但將由澳洲擔任COP31主席國，擁有峰會主席的所有權力，包括管理和處理談判、任命共同協調人、起草文本以及發布最終決定，且預備會議將在太平洋島國舉行，並將藉由預備會議，為太平洋韌性基金募款。

國際氣候政治中心主任阿布雷烏（Catherine Abreu）認為，任何希望主辦聯合國氣候談判的國家，都需要根據自身的氣候實力來論證其申辦資格，但土耳其和澳洲在COP30上的表現都差強人意，如果澳洲真心想在明年氣候峰會上發揮關鍵作用，就應該停止在COP30的最後幾天阻撓調適資金（adaptation finance）方面的進展，土耳其則可以透過支持COP30正在討論的路線圖，加速公正公平地擺脫化石燃料。

澳洲和土耳其兩國為爭取明年聯合國氣候峰會（COP31）僵持不下，如今塵埃落定，確定由土耳其主辦，但由澳洲擔任主席國主導談判。圖為土耳其今年在COP30的國家館。 記者洪欣慈／攝影
澳洲和土耳其兩國為爭取明年聯合國氣候峰會（COP31）僵持不下，如今塵埃落定，確定由土耳其主辦，但由澳洲擔任主席國主導談判。圖為土耳其今年在COP30的國家館。 記者洪欣慈／攝影

