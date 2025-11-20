影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義

攝影中心／ 特派記者潘俊宏／巴西攝影
COP30各國談判進入深水區，環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，希望包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。特派記者潘俊宏／巴西攝影
COP30各國談判進入深水區，環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，希望包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。特派記者潘俊宏／巴西攝影

第30屆聯合國年度氣候峰會巴西時間上周一（11月10日）開幕，並將於本周五閉幕，本周進入各國談判的深水區，無論是化石燃料如何退場、氣候金融正義、轉型正義、國家自定貢獻議題等，都需要擬定切實可行的方式及路徑。

環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。

巴西副總統阿爾克明日前表示，COP30必須成為一個轉捩點，世界必須停止爭論目標，開始實現目標，這意味著各國應該從談判轉向執行。但執行力反映著談判室內的政治現實，是否有可能將責任推卸給發展中國家，同時又忽略公平以及共同但有區別各自的責任和能力，其中牽涉如何融資及符合各國的氣候金融正義。

COP30各國談判進入深水區，環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，希望包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。特派記者潘俊宏／巴西攝影
COP30各國談判進入深水區，環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，希望包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。特派記者潘俊宏／巴西攝影
COP30各國談判進入深水區，環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，希望包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。特派記者潘俊宏／巴西攝影
COP30各國談判進入深水區，環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，希望包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。特派記者潘俊宏／巴西攝影

峰會 巴西 轉型正義
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

四接海事工程今開標 環團：土汙整治前勿貿然動工

台電四接防波堤工程流標…環團舉三接工程疑雲為例 籲經濟部踩煞車

氣候峰會終可抗議 原民、青年聚場外

防洪森林變建地 環團憂橋頭新市鎮3期開發恐加劇北高淹水

相關新聞

影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義

第30屆聯合國年度氣候峰會於巴西時間上周一（11月10日）開幕，並將於本周五閉幕，本周進入各國談判的深水區，無論是化石燃...

台灣仰賴燃氣作為過渡能源 德專家：錯誤論述

氣候峰會掀起化石燃料議題，然而台灣發電仍大幅依賴化石燃料，去年台電發購電量中，火力發電量占比近百分之八十，其中燃煤百分之...

氣候峰會首份協定草案 重啟化石燃料戰場

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）談判進入深水區，大會主席團於巴西時間十八日發布可能會成為最終協定的草案，其中提到敏感的...

COP30直擊／氣候署長登峰會綠區演講 宣示台灣對抗升溫不落人後

聯合國環境規畫署（UNEP）日前在本屆氣候峰會（COP30）上提出報告，顯示因極端高溫，2050年降溫與製冷產生的溫室氣...

圖解全球氣候變遷績效排名 我又後段班 氣候政策退步最多

德國看守協會公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），這份包含64個國家的評比，將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國。專家表示，幾個最大石油和天然氣生產國，完全沒有任何要脫離化石燃料商業模式的跡象。

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨（18）日發布全球「氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。