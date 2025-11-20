影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義

第30屆聯合國年度氣候峰會於巴西時間上周一（11月10日）開幕，並將於本周五閉幕，本周進入各國談判的深水區，無論是化石燃料如何退場、氣候金融正義、轉型正義、國家自定貢獻議題等，都需要擬定切實可行的方式及路徑。

環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。