影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義
第30屆聯合國年度氣候峰會於巴西時間上周一（11月10日）開幕，並將於本周五閉幕，本周進入各國談判的深水區，無論是化石燃料如何退場、氣候金融正義、轉型正義、國家自定貢獻議題等，都需要擬定切實可行的方式及路徑。
環團及NGO組織今天中午在峰會藍區抗議表達訴求，包括適應氣候變遷需要公共資金、融資及贈款，都需要有公平正義。
巴西副總統阿爾克明日前表示，COP30必須成為一個轉捩點，世界必須停止爭論目標，開始實現目標，這意味著各國應該從談判轉向執行。但執行力反映著談判室內的政治現實，是否有可能將責任推卸給發展中國家，同時又忽略公平以及共同但有區別各自的責任和能力，其中牽涉如何融資及符合各國的氣候金融正義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言