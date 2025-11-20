聽新聞
氣候峰會首份協定草案 重啟化石燃料戰場

聯合報／ 特派記者林奐成／貝倫報導
聯合國氣候峰會（COP30）進入關鍵政治談判，巴西外交部氣候、能源與環境大使利歐（左一）、COP30主席柯利亞（左二）、巴西副總統阿爾克明（右）說明談判進度。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會（COP30）進入關鍵政治談判，巴西外交部氣候、能源與環境大使利歐（左一）、COP30主席柯利亞（左二）、巴西副總統阿爾克明（右）說明談判進度。特派記者潘俊宏／巴西攝影

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）談判進入深水區，大會主席團於巴西時間十八日發布可能會成為最終協定的草案，其中提到敏感的「化石燃料」議題，並承認各國繳交的最新版「國家自定貢獻」（ＮＤＣ3.0）的減碳承諾，不足以達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

接下來，主席團將諮詢各國代表意見，對這份草案進行刪修，再提交新版本給各國。

前年杜拜峰會的最終協定，首次寫入「轉型脫離化石燃料」，外界視為一大突破，但去年巴庫峰會未跟進討論，遭到環團批評。

這次峰會「重啟戰場」，在協定草案中寫入關於化石燃料的「三個選項」，一是有序而公正地朝向低碳解方轉型；二是召開部長級圓桌會議，支持各國推動有序而公正的轉型路徑圖，包括「積極擺脫對於化石燃料的依賴」；三是沒有文本。

這三個選項中，顯然以第二項最為明確強烈。

草案也提到「呼籲各締約方共同合作，逐步淘汰那些缺乏效率、漠視能源貧窮與公正轉型的化石燃料補貼」。

草案發布後，十多名締約國部長召開記者會，呼籲制定「脫離化石燃料的路線圖」，作為本屆的重要成果。

哥倫比亞環境部長雅妮娜和馬歇爾群島氣候特使史特吉表示，目前文本內容太薄弱，必須加強措辭並採用。英國氣候特使凱特稱，已有八十國表態支持該路線圖，矢言「未達目標，我們絕不回家」。

環團綠色和平一名主任表示，這可能成為本屆峰會的轉捩點。這是一個來自全球南方與北方國家，發出亟需逐步淘汰化石燃料的強力訊號。

世界資源研究所（ＷＲＩ）全球氣候總監沃斯科分析，化石燃料過渡選項若想獲得沙烏地阿拉伯等產油國同意，可能會採用目前草案中的第三個方案，不會直接訂定淘汰化石燃料的路線圖，傾向使用更廣泛措辭，例如將化石燃料議題，包裹在敦促各國將升溫幅度控制在攝氏一點五度的「貝倫攝氏一點五度路線圖」中，以促成協議。

「關鍵在於監管，需要針對化石燃料生產國和購買國，制定須遵守的規範。」巴西環境與氣候變遷部都市環境、水資源與環境品質國家秘書馬盧夫認為，總統魯拉在開幕式三次提到，需要制定淘汰化石燃料的路線圖，產油國雖會帶來阻力，但巴西正極力推動，「相信會愈來愈靠近成功」。

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

COP30直擊／台灣借鏡 峰會草案籲「逐步淘汰化石燃料補貼」

COP30直擊／各國部長抵達貝倫 著手展開艱困政治談判

氣候峰會終可抗議 原民、青年聚場外

台灣仰賴燃氣作為過渡能源 德專家：錯誤論述

氣候峰會掀起化石燃料議題，然而台灣發電仍大幅依賴化石燃料，去年台電發購電量中，火力發電量占比近百分之八十，其中燃煤百分之...

氣候峰會首份協定草案 重啟化石燃料戰場

COP30直擊／氣候署長登峰會綠區演講 宣示台灣對抗升溫不落人後

聯合國環境規畫署（UNEP）日前在本屆氣候峰會（COP30）上提出報告，顯示因極端高溫，2050年降溫與製冷產生的溫室氣...

圖解全球氣候變遷績效排名 我又後段班 氣候政策退步最多

德國看守協會公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），這份包含64個國家的評比，將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國。專家表示，幾個最大石油和天然氣生產國，完全沒有任何要脫離化石燃料商業模式的跡象。

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨（18）日發布全球「氣候...

台灣今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國...

