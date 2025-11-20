聽新聞
0:00 / 0:00

台灣仰賴燃氣作為過渡能源 德專家：錯誤論述

聯合報／ 特派記者林奐成／貝倫報導

氣候峰會掀起化石燃料議題，然而台灣發電仍大幅依賴化石燃料，去年台電發購電量中，火力發電量占比近百分之八十，其中燃煤百分之卅一點一、燃油百分之一點四、燃氣百分之四十七點二，且政府將燃氣視為走向淨零碳排的「過渡能源」。

對此，德國研究組織「新氣候研究所」（NewClimate Institute）創辦人霍恩批評，這是錯誤論述，「液化天然氣絕非潔淨燃料，端看它的來源而論，它的溫室氣體密集度堪比燃煤」。

霍恩接受本報訪問指出，當前配合燃氣發電所興建的所有新基礎建設，加上未來長期運轉，勢必排放二氧化碳，呼籲盡快擺脫化石燃料，轉向不傷害環境與在地族群的再生能源。他也認為，天然氣價格昂貴且從國外進口，「依賴提供液態天然氣的國家」進而形成風險。

另有環團對峰會談判表達不滿。跨國環境研究倡議組織「國際石油變革」（Oil Change International）全球政策主任羅曼痛批，跟當前面對的氣候危機相比，草案提出的方案完全無用，「現在我們在草案看到的，是完全的失職」。

羅曼表示，我們不需要ＣＯＰ來決定召開工作坊，不需要ＣＯＰ針對化石燃料議題召開部長級會議，任何人都能做這個，目前談判進展無法滿足所需。

他強調，真正的氣候危機在於各國持續依賴化石燃料消費和生產，如果希望在這次ＣＯＰ制定關於化石燃料的有效路線圖，必須真正要求各國轉向使用再生能源，同時要問一個關鍵問題「哪個國家、何時要逐步淘汰化石燃料？不是所有國家一體適用。」

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／施工不當？台62又爆橋接縫釀多車爆胎 汽車專家葉明德也受害

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

COP30直擊／台灣借鏡 峰會草案籲「逐步淘汰化石燃料補貼」

COP30直擊／氣候變遷績效指標 台灣進步一名仍排後段班

相關新聞

台灣仰賴燃氣作為過渡能源 德專家：錯誤論述

氣候峰會掀起化石燃料議題，然而台灣發電仍大幅依賴化石燃料，去年台電發購電量中，火力發電量占比近百分之八十，其中燃煤百分之...

氣候峰會首份協定草案 重啟化石燃料戰場

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）談判進入深水區，大會主席團於巴西時間十八日發布可能會成為最終協定的草案，其中提到敏感的...

COP30直擊／氣候署長登峰會綠區演講 宣示台灣對抗升溫不落人後

聯合國環境規畫署（UNEP）日前在本屆氣候峰會（COP30）上提出報告，顯示因極端高溫，2050年降溫與製冷產生的溫室氣...

圖解全球氣候變遷績效排名 我又後段班 氣候政策退步最多

德國看守協會公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），這份包含64個國家的評比，將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國。專家表示，幾個最大石油和天然氣生產國，完全沒有任何要脫離化石燃料商業模式的跡象。

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨（18）日發布全球「氣候...

台灣今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。