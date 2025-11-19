快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

COP30急推協議進度 巴西盼本週敲定關鍵文本

中央社／ 巴西貝倫18日綜合外電報

主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）的巴西今天呼籲儘早取得突破，與會各國現正審議一項意在彌合各方在化石燃料、資金與貿易障礙等重大分歧的協議草案。

法新社報導，巴西盼協議這兩天就能敲定，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）預計明天返回在亞馬遜地區的主辦城市貝倫（Belem），以高階級行動力求促成協議。

巴西宣布加快協商進度後，談判代表徹夜未眠，產出3項成果：初步的貿易措施草案、要求富國增加對貧窮國家的氣候金援，以及強調各國目前減碳承諾不足。

在貝倫的外交官員們預料明天仍將繼續挑燈夜戰。

經驗豐富的COP觀察人士告訴法新社，在談判初期便迅速推出明確草案，顯示巴西對短期內達成協議充滿信心。

今天最後一場記者會上，被問及巴西是否希望隔日能就最棘手的議題拍板，COP30主席科雷亞．杜拉戈（Andrea Correa do Lago）證實確實是如此規劃，但也可能會到「非常晚」才有結果。

他同時證實魯拉將回到貝倫，與「部分談判小組」會面並參與其他活動。

環保智庫世界資源研究所（World ResourcesInstitute）國際氣候主任華斯科夫（David Waskow）告訴法新社：「這也算是一種施壓方式，促使各國代表加快解決議題。」

而草案凸顯出兩大陣營的鴻溝：一方是力推制定逐步淘汰化石燃料「路線圖」的廣泛聯盟；另一方則是以產油國為首、堅決反對的陣營。

草案同時建議，到2030年或2035年，富國對開發中國家因應氣候變遷的資助提高3倍，這是貧窮國家主張的核心訴求。

為期近兩週的氣候談判預定21日落幕，但過去的峰會經常超過既定時程。

巴西 魯拉 COP30
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉山金三面向 交織永續之網

CCPI再評台灣淪氣候變遷績效後段班 環境部：該評比不合理

教宗良十四世COP30場邊演說 譴責缺乏氣候行動意願

COP30直擊／各國部長抵達貝倫 著手展開艱困政治談判

相關新聞

氣候變遷績效指標 台灣後段班

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨發布全球「氣候變遷績效指標...

COP30直擊／氣候署長登峰會綠區演講 宣示台灣對抗升溫不落人後

聯合國環境規畫署（UNEP）日前在本屆氣候峰會（COP30）上提出報告，顯示因極端高溫，2050年降溫與製冷產生的溫室氣...

圖解全球氣候變遷績效排名 我又後段班 氣候政策退步最多

德國看守協會公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），這份包含64個國家的評比，將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國。專家表示，幾個最大石油和天然氣生產國，完全沒有任何要脫離化石燃料商業模式的跡象。

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨（18）日發布全球「氣候...

台灣今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策

根據最新「氣候變遷績效指標」（ＣＣＰＩ），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國...

全球甲烷減量落後 估2030年前僅8%

聯合國環境規畫署（ＵＮＥＰ）前日在聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）上發布最新「二○二五年全球甲烷現況報告」，其中提到各國至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。