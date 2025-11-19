直擊／氣候署長登峰會綠區演講 宣示台灣對抗升溫不落人後

聯合國環境規畫署（UNEP）日前在本屆氣候峰會（COP30）上提出報告，顯示因極端高溫，2050年降溫與製冷產生的溫室氣體排放量預估會達到72億噸，與2022年相比將近翻倍，成為新氣候危機。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀今（巴西時間18日下午）透過預錄影片在峰會綠區發表演講，宣示台灣對抗全球升溫不落人後，正在研擬「冷卻行動計畫」（CAP），要透過提高設備節能效率等方式，減少冷卻產生的碳排。

2023年在杜拜舉行的COP28，各國正式發表全球冷卻承諾，承諾在2025年前共同減少全球冷卻設備碳排放量68%，目前已經有72個國家加入響應。蔡玲儀表示，柬埔寨、印度、印尼等國都已陸續完成冷卻行動計畫，提出建築空間降溫等方案；日本也將「地區供冷」（District Heating and Cooling，DHC）應用納入國家自主貢獻（NDC）的節能減碳目標。

日前在巴西里約熱內盧舉辦的世界市長高峰會C40，也成立冷卻城市加速器（Cool Cities Accelerator），致力在2030年前改造城市空間，以保護居民、應對未來更炎熱的氣候。蔡玲儀說，UNEP估計，按照目前趨勢，2050年冷卻設備容量預期將增加2倍，用電量將因此增加一倍以上，都市氣溫將因空調集中運轉、熱島效應等現象而升高，傷害婦女及孩童等弱勢群體，各國都已注意到問題的嚴重性，台灣也要積極採取行動。

蔡玲儀說，台灣正與全球同步研擬冷卻行動計畫（CAP），計畫包含提高設備節能效率、鼓勵使用低暖化潛勢(GWP)冷媒、加強建築物被動冷卻措施三大重點；此外，也加強運用調適方法建立「COOL MAP」，透過定位顯示公園、社會住宅、博物館，圖書館等涼快處，民眾也可透過該地圖查詢所在地點是否有冷氣、飲水機、無障礙空間等功能，以規畫避暑動線。

在技術升級方面，蔡玲儀表示，台灣已投入300萬美金，用於汰換冰水主機、儲冰系統、空氣壓縮機等設備，以及使用高溫暖化潛勢(GWP)冷媒替代品、導入能源管理系統(EMS)等創新技術，不僅能提高能源使用效率，更能引領創新技術發展。

財團法人台灣產業服務基金會（FTIS）在COP28發表全球冷卻承諾後，就以非政府組織（NGO）身份主動加入全球「Cool Coalition」行動。產業服務基金會資深經理葉珍羽表示，FTIS以三大目標推動冷卻行動，包含在學校、百貨商場、運輸業等特定產業提高設備節能效率，鼓勵使用低暖化潛勢(GWP)冷媒，以及透過加裝外牆遮陽、張貼隔熱膜等方式，加強建築物被動冷卻措施。

FTIS也在台北市和新北市試辦「耐熱調適策略演練」，演練包含預警、應變、檢討三階段。預警階段主要整合天氣監測與即時通報提供資訊，應變行動中則演練多單位合作，包括道路灑水、公共救援、勞檢、穩定供電與農畜防熱，最後透過檢討機制，持續優化應變流程。葉珍羽說，這項演練強化了地方韌性，也展現調適作為與整體冷卻策略之間的連結。