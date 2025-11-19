聽新聞
COP30／氣候變遷績效指標 台灣後段班

聯合報／ 特派記者林奐成李柏澔／貝倫—台北連線報導

聯合國第卅屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨發布全球「氣候變遷績效指標」（CCPI）二○二六版，台灣從去年六十名，微幅進步到五十九名，但仍屬於「非常差」（Very Low）等級，其中分項評比溫室氣體排放及能源使用為「非常差」，而再生能源和氣候政策則為「差」。

對此，環境部表示，CCPI評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。事實上我國溫室氣體排放持續下降，且已公布二○三五年國家自定貢獻，今年碳費制度上路，並依氣候變遷因應法推展各項工作。

這份包含六十四個國家的評比，將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國，中國大陸則是第五十四名。

德國看守協會表示，「巴黎協定」簽署十年後的今天，全球人均碳排放正在下降，再生能源大量增加，超過一百個國家已制定自己的淨零碳排（Net Zero）氣候目標；然而，減碳步伐仍然太慢，不足以達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

美國這次下降八名，評比作者烏里奇（Thea Uhlich）表示，美國出現特別嚴重的退步，甚至落到俄羅斯之後，幾個最大石油和天然氣生產國，完全沒有任何要脫離化石燃料商業模式的跡象，「代表他們正在喪失擁抱未來的機會」。

在台灣的篇章，這份評比引述專家說法指出「LNG（液化天然氣）發電持續增加，危及該國氣候雄心；LNG取代了即將退役的燃煤電廠，但仍然有排放，專家批評（政府）誤導性地將燃氣，提倡為潔淨的過渡能源。」專家也批評，台灣並未制訂逐步淘汰燃煤的法規、缺乏減少化石燃料的清晰策略，也仍保有對於化石燃料的補貼。

至於台灣的再生能源現況，該評比指出，雖然台灣訂出二○五○年再生能源要達到百分之五十至六十的目標，但實踐之路仍然緩慢且缺乏連貫性；電網基礎建設早已過時，而脆弱的整合措施，限制了再生能源的發展。專家也提到，由於光電與離岸風電發展過程中，引發土地使用衝突、生物多樣性衝擊和貪汙醜聞，導致失去大眾信任。

環境品質文教基金會董事長謝英士指出，過去十年，台灣CCPI排名都在五十至六十幾名之間來回震盪，屬於氣候績效非常差的後段班，而CCPI有八成計分依據量化數據評比，幾乎可以說，從二○一五年通過溫室氣體減量及管理法後，十年間減碳成效非常有限。溫室氣體總量管制法源虛設，碳定價折扣再折扣，再生能源不與國土計畫結合，核能被意識形態綁架等，種下敗因。

