COP30／全球甲烷減量落後 估2030年前僅8%

聯合國環境規畫署（UNEP）前日在聯合國氣候峰會（COP30）上發布最新「二○二五年全球甲烷現況報告」，其中提到各國至今制定的政策和所做承諾，只能使甲烷排放量在二○三○年前減少百分之八，遠低於一五九個國家在COP26「全球甲烷承諾」設定的百分之卅目標。

報告發布同日，峰會也召開部長級會議討論此事，法國氣候特使法拉可喊話「各國應加大數百億資金用於甲烷減排」。

甲烷是全球暖化第二大元凶，天然氣使用、畜牧業、有機物腐爛等都會產生甲烷，短期增溫效應明顯，但約廿年就會分解。聯合國環境規畫署氣候與清潔空氣聯盟秘書長奧特表示，減少甲烷對減緩暖化而言，是最快且最具經濟效益的方法之一，「是氣候的緊急煞車」。

奧特說，從二○二○至今，整體情況已有改善，原因包括歐洲和北美推進廢棄物處理法規，以及天然氣市場成長趨緩；且已有三分之二巴黎協定締約方將甲烷減排納入國家計畫。

「方法有效，但不夠快。」奧特說，根據各國提交的最新版國家自定貢獻（NDC3.0）和國家甲烷行動計畫，即使各國全面履行，預計到二○三○年前也只能達到百分之八的減排。此外，聯合國環境署資料顯示，近九成衛星偵測到的排放事件仍未被政府或企業處理。

其中能源部門的技術減排潛力與成本效益最高，占總減排潛力百分之七十二，生產端可透過石油、天然氣的洩漏檢測及修復（LDAR）、回收排放氣體、減少燃燒等方式減少甲烷排放。

台灣是液化天然氣進口國，去年進口約兩千萬噸，作為進口國，除能源轉型，還可以如何從採購端貢獻甲烷減量？清潔空氣工作小組全球總監班克斯接受本報提問時建議，可以參考歐盟作法，透過提交甲烷排放數據、核實、設定績效標準三步驟來要求生產國企業。