COP30直擊／台灣借鏡 峰會草案籲「逐步淘汰化石燃料補貼」

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入深水區，今天大會主席團發布可能會成為最終協定的草案，名為「全球協力：團結人類動員全球對抗氣候變遷」（Global Mutirão: uniting humanity in a global mobilization against climate change），當中承認各國繳交的最新版國家自定貢獻（NDC3.0）的減碳承諾，不足以達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

草案明確提到「化石燃料」（Fossil Fuels）字眼，包括將召開部長級圓桌會議，支持各國推動有序而公正的轉型路徑圖，包括「積極擺脫對於化石燃料的依賴」。在另一段文字中，也提到「呼籲各締約方共同合作，逐步淘汰那些缺乏效率、漠視能源貧窮與公正轉型的化石燃料補貼」（phasing out inefficient fossil fuel subsidies）。

草案公布後，多個環團在會場召開的記者會都談到此議題，跨國研究倡議組織「國際石油變革」（Oil Change International）全球政策主任羅曼痛批，跟當前面對的氣候危機相比，草案提出的方案完全沒有效用，「現在我們在草案看到的，是完全的失職」。

羅曼表示：「我們不需要COP來決定召開工作坊，我們不需要COP針對化石燃料議題召開部長級會議，任何人都能做這個，目前談判進展無法滿足所需。」

他強調，真正的氣候危機在於各國持續依賴化石燃料消費和生產，如果希望在這次COP制定關於化石燃料的有效路線圖，必須真正要求各國轉向使用再生能源，同時要問一個關鍵問題：「哪個國家、何時要逐步淘汰化石燃料？不應該是所有國家一體適用。」

至於外界關心的氣候融資議題，這份草案表示，決定積極採取行動實踐之前提出的「巴庫到貝倫路線圖」，要極力擴大融資規模，在2035年以前，將融資給發展中國家以應對氣候變遷的公私部門資金，增加到每年1.3兆美元。另外，這份草案也建議成立多個橫跨多年的工作計畫，以達到預期目標。