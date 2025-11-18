聽新聞
0:00 / 0:00

COP30直擊／台灣借鏡 峰會草案籲「逐步淘汰化石燃料補貼」

聯合報／ 特派記者林奐成／貝倫即時報導
聯合國氣候峰會（COP30）邁入第二周，本周開始進入關鍵政治談判，巴西外交部氣候、能源與環境大使利歐（Mauricio Lyrio，左一）、COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago，左二）、巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin，右）共同出席記者會說明談判進度。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會（COP30）邁入第二周，本周開始進入關鍵政治談判，巴西外交部氣候、能源與環境大使利歐（Mauricio Lyrio，左一）、COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago，左二）、巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin，右）共同出席記者會說明談判進度。特派記者潘俊宏／巴西攝影

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入深水區，今天大會主席團發布可能會成為最終協定的草案，名為「全球協力：團結人類動員全球對抗氣候變遷」（Global Mutirão: uniting humanity in a global mobilization against climate change），當中承認各國繳交的最新版國家自定貢獻（NDC3.0）的減碳承諾，不足以達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

草案明確提到「化石燃料」（Fossil Fuels）字眼，包括將召開部長級圓桌會議，支持各國推動有序而公正的轉型路徑圖，包括「積極擺脫對於化石燃料的依賴」。在另一段文字中，也提到「呼籲各締約方共同合作，逐步淘汰那些缺乏效率、漠視能源貧窮與公正轉型的化石燃料補貼」（phasing out inefficient fossil fuel subsidies）。

草案公布後，多個環團在會場召開的記者會都談到此議題，跨國研究倡議組織「國際石油變革」（Oil Change International）全球政策主任羅曼痛批，跟當前面對的氣候危機相比，草案提出的方案完全沒有效用，「現在我們在草案看到的，是完全的失職」。

羅曼表示：「我們不需要COP來決定召開工作坊，我們不需要COP針對化石燃料議題召開部長級會議，任何人都能做這個，目前談判進展無法滿足所需。」

他強調，真正的氣候危機在於各國持續依賴化石燃料消費和生產，如果希望在這次COP制定關於化石燃料的有效路線圖，必須真正要求各國轉向使用再生能源，同時要問一個關鍵問題：「哪個國家、何時要逐步淘汰化石燃料？不應該是所有國家一體適用。」

至於外界關心的氣候融資議題，這份草案表示，決定積極採取行動實踐之前提出的「巴庫到貝倫路線圖」，要極力擴大融資規模，在2035年以前，將融資給發展中國家以應對氣候變遷的公私部門資金，增加到每年1.3兆美元。另外，這份草案也建議成立多個橫跨多年的工作計畫，以達到預期目標。

化石 再生能源 依賴
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

初探EU及UKIPO之SEP法規草案

衛福部改組將成立「兒童及家庭署」 石崇良：修法草案明年送立院審議

兒家署強化兒少保障 衛福部拚草案年底送行政院

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

相關新聞

COP30直擊／台灣借鏡 峰會草案籲「逐步淘汰化石燃料補貼」

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）談判進入深水區，今天大會主席團發布可能會成為最終協定的草案，名為「全球協力：團結人類...

COP 30邁入第二周 各國調適指標仍意見分歧

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP 30）議程進入第二周，本屆會議聚焦各國提出新一輪國家自定貢獻（NDC ...

COP30／全球甲烷減量不如預期 專家示警：進口國必須有所作為

聯合國環境規畫署昨在聯合國氣候峰會（COP30）上發布最新的「2025年全球甲烷現況報告」，根據報告，各國至今制定的政策...

COP30直擊／氣候變遷績效指標 台灣進步一名仍排後段班

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織今發布全球「氣候變遷績效指...

聯合國氣候峰會周邊會議 台灣產基會分享國際冷卻行動倡議

帛琉與財團法人台灣產業服務基金會今天以「韌性藍色未來：島嶼氣候行動、數位化與永續路徑」為題，舉辦聯合國氣候峰會周邊會議，...

COP30直擊／各國部長抵達貝倫 著手展開艱困政治談判

聯合國氣候峰會（COP30）正式邁入第二周，本周開始進入關鍵政治談判，各國氣候與環境相關部門部長陸續抵達貝倫。COP30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。