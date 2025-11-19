氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

經濟日報／ 特派記者林奐成、記者邱琮皓／貝倫-台北連線報導
針對藍委爆出環境部官員日前出國和私人企業出訪，卻以公文要求國籍航空「凹禮遇」，如提供貴賓室、超額行李拖運服務等，環境部表示，上周六政風單位已啟動調查。圖／聯合報系資料照片
針對藍委爆出環境部官員日前出國和私人企業出訪，卻以公文要求國籍航空「凹禮遇」，如提供貴賓室、超額行李拖運服務等，環境部表示，上周六政風單位已啟動調查。圖／聯合報系資料照片

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織昨（18）日發布全球「氣候變遷績效指標」（CCPI）2026版，台灣從去年60名微幅進步一名至59名，在64個國家中位居後段班，屬於「非常差」（Very Low）等級。

環境部對此回應，CCPI 評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性，事實上台灣溫室氣體排放持續下降，2024年預估可較基準年（2005年）減6.7%，台灣是全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

環境部表示，CCPI評比項目包括溫室氣體排放、再生能源、能源使用及氣候政策，評比方法是該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量，並據此評分，其設定台灣為2.26公噸CO2/人，南韓2.18公噸CO2/人、日本3.30公噸CO2/人，甚不合理，過去我國及其他國家多次向該機構反映，惟其都不予採納，日本及加拿大亦在昨日CCPI記者會上，針對該機構排名提出質疑。

這份包含64個國家的評比將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國，中國大陸則是54名。

在台灣篇章，這份評比引述專家說法指出：「LNG（液化天然氣）發電持續增加，危及該國氣候雄心；LNG取代了即將退役的燃煤電廠，但仍然有排放，專家批評（政府）誤導性地將燃氣，提倡為潔淨的過渡能源。」專家也批評，台灣並未制訂「逐步淘汰燃煤」法規、缺乏減少化石燃料的清晰策略，也仍保有對於化石燃料的補貼。

至於台灣的再生能源現況，該評比指出，雖然台灣訂出2050年再生能源要達到50％至60％目標，但專家認為實踐之路仍然緩慢且缺乏連貫性。

