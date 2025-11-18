快訊

COP 30邁入第二周 各國調適指標仍意見分歧

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
COP 30正於巴西貝倫盛大展開。美聯社
COP 30正於巴西貝倫盛大展開。美聯社

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP 30）議程進入第二周，本屆會議聚焦各國提出新一輪國家自定貢獻（NDC 3.0），部分國家認為NDC 3.0 整體雄心不足，而各國在各項調適指標的採納時程上仍意見分歧。

環境部氣候變遷署今表示，11月10日大會開幕，首日通過COP 30正式議程，第一周重點議題及進展上，目前有118個國家提出NDC 3.0，而依目前談判情形，部分國家認為NDC 3.0 整體雄心不足，要求在2026年前再強化一次目標，但部分國家反對，後續是否納入決議文還要觀察。

此外，全球調適目標（GGA）部分，正在就調適指標清單進行討論，其涉及資金、支持與彈性機制，而各國在指標數量、法律效果與採納時程上意見分歧。

氣候署指出，12日巴西政府發布「全球新經濟就業與技能倡議」及討論氣候變遷資訊誠信；13日公布「貝倫健康行動計畫」，此倡議旨在透過強化監測系統、能力建構、創新和循證決策，提升健康部門因應氣候變遷的韌性。此外，巴西政府在COP 30發起「全球碳市場」倡議，15日宣布有18國加入「合規碳市場聯盟」，該聯盟期使各國能合作落實可量測、可報告與可查驗（MRV），並確保碳抵換機制的完整性。

氣候署指出，環境部COP 30戰情中心將持續掌握最新進展。

氣候變遷 機制 環境部
