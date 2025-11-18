COP30／全球甲烷減量不如預期 專家示警：進口國必須有所作為

聯合國環境規畫署昨在聯合國氣候峰會（COP30）上發布最新的「2025年全球甲烷現況報告」，根據報告，各國至今制定的政策和所做承諾，只能使甲烷排放量在2030年前減少8%，遠低於159個國家在「全球甲烷承諾」設定的30%目標。報告發布同日，峰會召開部長級會議討論此事，法國氣候特使法拉可喊話：「各國應加大數百億資金用於甲烷減排」。

甲烷是除了二氧化碳之外，造成氣候暖化的第二大元兇，是全球廣泛使用的天然氣主要成分，畜牧業、有機物腐爛等也會產生甲烷，短期增溫效應強，但約20年就會分解。聯合國環境規畫署氣候與清潔空氣聯盟秘書長奧特表示，減少甲烷對減緩氣候暖化而言，是最快且最具經濟效益的方法之一，「是氣候的緊急剎車」。

4年前第26屆氣候峰會提出的「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），目標是在2030年之前，將甲烷排放量較2020年減少30%。奧特說，整體而言情況確有改善，原因包括歐洲和北美推進廢棄物處理法規，以及天然氣市場成長趨緩，到2030年甲烷排放量雖仍將持續上升，但已低於原本預期值，政治承諾也有增加，已有3分之2巴黎協定締約方將甲烷減排納入國家計畫。

「方法有效，但不夠快」。奧特說，根據各國提交的最新版國家自定貢獻（NDC3.0），即使各國全面履行，預計到2030年前也只能達到8%的減排。此外，聯合國環境署監測顯示，近9成衛星偵測到的排放事件仍未被政府或企業處理。

其中能源部門有最大的技術減排潛力，成本效益也最高，占總減排潛力的72%，可以透過石油、天然氣的洩漏檢測修復（LDAR）、回收排放氣體、減少燃燒等方式減少甲烷排放。

台灣雖非石油和天然氣生產國，卻是進口國，年進口量約2000萬公噸，去年燃氣發電占比高達百分之47%。作為天然氣進口國，台灣可以如何在能源上貢獻甲烷減量？清潔空氣工作小組全球總監班克斯接受本報提問時建議，進口國可以參考歐盟做法，透過要求甲烷排放數據、核實、設定績效標準三步驟來要求生產國的企業，目前不只歐盟，日本和南韓也在推類似的倡議；聯合國環境規畫署氣候變遷部門副主任寇托說，「生產國有責任，進口國也有可以做的事。」

昨峰會也召開部長級會議討論此事，英國氣候部長懷特表示，該國致力要在2035年以前，將包括甲烷在內的溫室氣體排放減少81%；甲烷本身減量著重農業廢棄物，希望在2030年前減少68%，在化石燃料領域，英國發起各國合作監控甲烷減排，盼建立「淨零甲烷強度市場」，加拿大、日本和德國等國都是成員，必須定期報告減排進度。

法拉可則坦言，「全球甲烷承諾」運作4年後，目前尚未「走到正軌」（達不到目標），令總統馬克宏很沮喪。他喊話，現在已有資金、衛星和無人機等科技，「只缺一個付諸實現的計畫」，各國應加大投入數百億資金於甲烷減排。

日本代表則強調，截至2023年，國內甲烷排放量跟1990年相比減少41%，也承諾繼續在農業和化石燃料部門減排並向全球貢獻科學數據。