快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

環境部：COP30登場一周 全球調適支援意見分歧

中央社／ 台北18日電

環境部今天表示，氣候峰會COP30聚焦最新減碳目標，研議全球調適支援機制，然而過去一週，已提交的國家自定貢獻（NDC3.0）挨批雄心不足，且資金、支持等機制意見仍然分歧。

環境部氣候變遷署今天以新聞稿表示，「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCCCOP30）議程進入第2週，本屆氣候峰會為「巴黎協定」實施後的重要階段，各國應提出新一輪國家自定貢獻（NDC3.0），並依據「全球盤點」結果研議後續行動與支援機制。

氣候署表示，過去一週，目前118個國家提出NDC3.0，依目前談判情形，部分國家認為NDC3.0整體雄心不足，要求在2026年前再強化一次目標，但部分國家反對；後續是否納入決議文還要觀察。

此外，在全球調適上，氣候署指出，目前就調適指標清單進行討論，涉及資金、支持與彈性機制，各國在指標數量、法律效果與採納時程上意見仍然分歧。

另一方面，巴西在COP30發起「全球碳市場」倡議，15日宣布有18國加入「合規碳市場聯盟」，該聯盟預期使各國能合作落實可量測、可報告與可查驗（MRV），並確保碳抵換機制的完整性。

巴西政府過去一週已陸續發布「全球新經濟就業與技能倡議」及討論氣候變遷資訊誠信；「貝倫健康行動計畫」倡議旨在透過強化監測系統、能力建構、創新和循證決策，提升健康部門因應氣候變遷的韌性。

氣候署表示，將持續密切關注COP30會議進展，掌握最新進展。

機制 COP30 氣候變遷 環境部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

教宗良十四世COP30場邊演說 譴責缺乏氣候行動意願

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

聯合國氣候峰會周邊會議 台灣產基會分享國際冷卻行動倡議

相關新聞

聯合國氣候峰會周邊會議 台灣產基會分享國際冷卻行動倡議

帛琉與財團法人台灣產業服務基金會今天以「韌性藍色未來：島嶼氣候行動、數位化與永續路徑」為題，舉辦聯合國氣候峰會周邊會議，...

COP30直擊／各國部長抵達貝倫 著手展開艱困政治談判

聯合國氣候峰會（COP30）正式邁入第二周，本周開始進入關鍵政治談判，各國氣候與環境相關部門部長陸續抵達貝倫。COP30...

巴西原住民COP30發聲 要求「真正的氣候正義」

在巴西亞馬遜首次舉辦的COP30氣候大會上，原住民的身影與聲音成為最鮮明的符號。從街頭遊行到會場抗議，他們以多元方式向世...

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）17日進入第二周，峰會藍區「建築與冷卻主題館」舉辦論壇，台達電子文教基金會副執行長陳...

COP30／峰會雙面刃 貝倫的美麗與憂愁

「你們現在看到的，都是好的一面。」對貝倫土生土長的克拉拉來說，聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）是雙面刃，大量的人潮為她的家鄉...

國泰金前進COP30 跨界對話

國泰金控深耕永續，引領台灣金融業站上國際舞台，展開跨國、跨界的對話交流，此次前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會（CO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。