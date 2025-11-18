快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

教宗良十四世COP30場邊演說 譴責缺乏氣候行動意願

中央社／ 梵蒂岡18日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世在聯合國氣候峰會COP30場邊對宗教領袖發表演說，他呼籲採取「具體行動」因應氣候變遷，並控訴部分領導人缺乏行動意願。

法新社報導，梵蒂岡公布了美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）的演說內容，他昨天在巴西貝倫（Belem）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）場邊向南半球各教會人士發表講話，期間稱亞馬遜地區是「創造的活生生象徵，但迫切需要照顧」。

良十四世指出：「大自然正以洪災、乾旱、暴風雨和嚴酷熱浪發出呼救。」

他補充道：「由於氣候變遷影響，每3人就有1人處於極度脆弱處境。對他們而言，氣候變遷不是遙遠的威脅，而忽視這些人就是否認我們共有的人性。」

教宗還說：「問題在於部分人士缺乏政治意願。」

COP30會議本週進入最後階段，但各國在關鍵議題上仍具分歧，各國政府部長昨天開始陸續抵達貝倫，準備接手談判工作。

良十四世警告：「我們仍有時間將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度以下，但機會正在消逝。」他也呼籲採取「具體行動」，並頌揚具里程碑意義的巴黎協定（Paris Agreement）。

教宗談到，巴黎協定是「保護人們與這個星球的最強工具」，同時譴責部分領導人未付出足夠努力，不過他並未點名這些人是誰。

他表示，「真正的領導力意味著提供真的能帶來改變的服務與支持」，並敦促採取更堅定的氣候行動，以建立「更強大也更公平的經濟體系」。

良十四世 教宗 巴黎協定 COP30 氣候變遷 梵蒂岡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

巴西原住民COP30發聲 要求「真正的氣候正義」

氣候峰會531人參與碳捕捉遊說 NGO批化石業擴大影響

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

相關新聞

聯合國氣候峰會周邊會議 台灣產基會分享國際冷卻行動倡議

帛琉與財團法人台灣產業服務基金會今天以「韌性藍色未來：島嶼氣候行動、數位化與永續路徑」為題，舉辦聯合國氣候峰會周邊會議，...

COP30直擊／各國部長抵達貝倫 著手展開艱困政治談判

聯合國氣候峰會（COP30）正式邁入第二周，本周開始進入關鍵政治談判，各國氣候與環境相關部門部長陸續抵達貝倫。COP30...

巴西原住民COP30發聲 要求「真正的氣候正義」

在巴西亞馬遜首次舉辦的COP30氣候大會上，原住民的身影與聲音成為最鮮明的符號。從街頭遊行到會場抗議，他們以多元方式向世...

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）17日進入第二周，峰會藍區「建築與冷卻主題館」舉辦論壇，台達電子文教基金會副執行長陳...

COP30／峰會雙面刃 貝倫的美麗與憂愁

「你們現在看到的，都是好的一面。」對貝倫土生土長的克拉拉來說，聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）是雙面刃，大量的人潮為她的家鄉...

國泰金前進COP30 跨界對話

國泰金控深耕永續，引領台灣金融業站上國際舞台，展開跨國、跨界的對話交流，此次前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會（CO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。