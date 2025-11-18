聯合國氣候峰會周邊會議 台灣產基會分享國際冷卻行動倡議

快訊

攝影中心／ 特派記者潘俊宏／巴西採訪即時報導
帛琉與台灣產業服務基金會今天在聯合國氣候峰會舉辦周邊會議，國合會處長曾筠凈（左二）及產基會資深經理葉珍羽（右二）等人經驗分享。特派記者潘俊宏／巴西攝影
帛琉與財團法人台灣產業服務基金會今天以「韌性藍色未來：島嶼氣候行動、數位化與永續路徑」為題，舉辦聯合國氣候峰會周邊會議，強調運用各項以自然為本的解決方案邁向淨零排放。

國合會處長曾筠凈會中分享支持帛琉優化資源配置、平衡環境、 經濟和社會發展，並利用台灣先進技術建構通往共同繁榮的成功路徑，並以帛琉沿海漁業資源管理項目、加勒比地區女性主導的中小微型企業綠色信貸擔保計畫，以及聖盧西亞可持續旅遊公私合作項目為案例做經驗分享。

產基會資深經理葉珍羽則從國際冷卻行動倡議開始，提及能源轉型和節能減碳技術的成功案例，並以台北市建置再生能源、發展民眾日常減碳構思及桃園市發展公民電廠、智慧化整合平台電力調度等重點，分享產基會協助整合創新和低碳解決方案及冷卻行動計畫。

