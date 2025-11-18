快訊

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

薑母鴨、羊肉爐煮久孕婦就能吃？醫揭風險：酒精怎麼煮都無法揮發

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西原住民COP30發聲 要求「真正的氣候正義」

中央社／ 聖保羅17日專電
巴西原住民部長瓜加加拉（Sônia Guajajara）16日登上「希望之船」，與來自亞馬遜不同族群的領袖會面。 美聯社
巴西原住民部長瓜加加拉（Sônia Guajajara）16日登上「希望之船」，與來自亞馬遜不同族群的領袖會面。 美聯社

巴西亞馬遜首次舉辦的COP30氣候大會上，原住民的身影與聲音成為最鮮明的符號。從街頭遊行到會場抗議，他們以多元方式向世界宣告：沒有原住民，就沒有真正的氣候正義。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）正在巴西亞馬遜城市貝倫（Belém）舉行，巴西新聞網站g1等媒體報導，巴西原住民組織（Apib）在會議期間多次抗議，要求政府加快批准105個停滯中的土地劃界案。

雖然巴西政府自2023年總統魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）第3任期開始已批准16個領地，但巴西原住民運動重量級領袖拉奧尼．梅圖基瑞（RaoniMetuktire）指出，魯拉曾承諾全面劃界，必須履行承諾。蒙杜魯庫族（Munduruku）的領袖亞歷珊卓（Alessandra）也呼籲完成巴拉州（Pará）西南部的劃界，以阻止非法採礦。

原住民與環保人士一致反對用於大豆出口的「穀物鐵路計畫」（Ferrogrão），認為此舉將加劇農業對亞馬遜的壓力，並涉及縮減保護區。

巴西原住民部長瓜加加拉（Sônia Guajajara）16日登上「希望之船」，與來自亞馬遜不同族群的領袖會面。她強調「原住民在COP30擔任核心角色」，並稱這是「史上最具原住民特色的氣候大會」。

據官方數據，本屆COP有5000名原住民參與，不僅創下人數新高，更是政治參與度的突破。

然而，儘管官方宣稱參與度創新高，拉奧尼．梅圖基瑞卻未獲正式發言機會，只能在巴拿馬代表團協助下舉辦小型活動。他在演講中呼籲「以真相捍衛森林」，並批評部分資金未真正流向原住民社群，凸顯原住民在COP30的邊緣化問題。

超過100個巴西原住民族群與國際盟友今天走上貝倫街頭，舉行「全球原住民氣候遊行」，高喊口號：「沒有原住民與原住民土地，就沒有氣候正義。」

他們提出的主要訴求包括：立即劃定並保護原住民土地、零砍伐目標、終止化石燃料與礦業開採、保障土地捍衛者安全、直接獲得氣候資金及建立原住民版「國家自主貢獻」（NDC），作為巴西在COP30的正式承諾。

在COP30的舞台上，原住民不再只是被動的象徵，而是積極的行動者。他們的訴求直指土地、資源與政治參與，挑戰巴西政府與國際社會的承諾。原住民領袖們也提醒，若沒有真正的行動，「最具原住民特色的COP」終將淪為表面文章。

原住民族 巴西 COP30
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

氣候峰會531人參與碳捕捉遊說 NGO批化石業擴大影響

COP30直擊／衝突再升溫！抗議者強勢阻擋入口 峰會大門一度關閉

COP30直擊／花120小時抵貝倫 3高中生目睹雨林燃燒

亞馬遜雨林危機 原住民酋長批巴西政府開發計畫

相關新聞

巴西原住民COP30發聲 要求「真正的氣候正義」

在巴西亞馬遜首次舉辦的COP30氣候大會上，原住民的身影與聲音成為最鮮明的符號。從街頭遊行到會場抗議，他們以多元方式向世...

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）17日進入第二周，峰會藍區「建築與冷卻主題館」舉辦論壇，台達電子文教基金會副執行長陳...

COP30／峰會雙面刃 貝倫的美麗與憂愁

「你們現在看到的，都是好的一面。」對貝倫土生土長的克拉拉來說，聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）是雙面刃，大量的人潮為她的家鄉...

陸氣候特使：美國缺席COP30 使氣候融資任務更艱難

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西亞舉行，中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國的缺席不僅削弱了多邊機制的完整性...

COP30／台灣講者登藍區 談建構脆弱族群韌性、公正轉型議題

巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會藍區舉行一場周邊會議，由國際氣候發展智庫（ICDI）及國際非政府組織Green C...

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

巴西亞馬遜河口城市貝倫今年舉辦第30屆氣候峰會，來自世界各國締約方如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。