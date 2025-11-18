COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）17日進入第二周，峰會藍區「建築與冷卻主題館」舉辦論壇，台達電子文教基金會副執行長陳楊文分享，如何提供實現綠色與韌性建築所需的工具與方法，並發表台達今年首度推出的「AI助教」（LEED AI Teaching Assistant），可用於教育培訓，協助學員掌握永續建築核心能力，致力於2030年前實現淨零排放與韌性建築新常態。

陳楊文以「透過AI賦能學習，推進綠色與韌性建築實踐」發表演講，並在會後受訪指出，「現在使用AI最大的問題是幻覺，沒辦法去控制他，技術上要去訓練它或微調，要花很大的資源」，但這次台達使用「檢索、放大再生成」（RAG）的技術來訓練，初步驗證後認為非常可行，再將資料範圍限縮，讓使用者可以很快找到綠建築的最新資訊。

陳楊文強調，這套AI系統著重「人機共同學習」，希望以後若推廣到全球，能夠透過當地人士實際使用，讓系統越來越好。他也分享，台達自2006年起在全球興建超過30個通過美國LEED綠建築認證的建築，其中21座綠色工廠和5座校園共節能45.43百萬kWh，相當於2.3萬噸二氧化碳當量。

至於這套綠建築教育系統的前景，台達基金會執行長張楊乾表示，這套系統針對綠建築認證標準新版本LEED V5，已經可以回答得很精準，未來或許可提供更為客製化的合作。他強調：「這次試驗完之後，我們覺得無論在開發中國家，或是我們自己的地區，都有蠻多綠建築或工業節能，會希望跟這樣的課程能夠結合。」

台達已連續第18年參與，並呼應COP30大會主題之一「氣候調適」策畫議題，首度以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築的應用，在17日與19日在談判區舉辦兩場主題論壇，聚焦AI賦能珊瑚復育和綠建築推廣，呈現台達以科技創新實踐自然解方。