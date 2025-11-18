聽新聞
0:00 / 0:00

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

聯合報／ 特派記者林奐成／貝倫即時報導
台達電子文教基金會副執行長陳楊文，17日在聯合國氣候峰會藍區的一場論壇分享，如何提供實現綠色與韌性建築所需的工具與方法，並發表台達今年首度推出的「AI助教」。特派記者潘俊宏／攝影
台達電子文教基金會副執行長陳楊文，17日在聯合國氣候峰會藍區的一場論壇分享，如何提供實現綠色與韌性建築所需的工具與方法，並發表台達今年首度推出的「AI助教」。特派記者潘俊宏／攝影

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）17日進入第二周，峰會藍區「建築與冷卻主題館」舉辦論壇，台達電子文教基金會副執行長陳楊文分享，如何提供實現綠色韌性建築所需的工具與方法，並發表台達今年首度推出的「AI助教」（LEED AI Teaching Assistant），可用於教育培訓，協助學員掌握永續建築核心能力，致力於2030年前實現淨零排放與韌性建築新常態。

陳楊文以「透過AI賦能學習，推進綠色與韌性建築實踐」發表演講，並在會後受訪指出，「現在使用AI最大的問題是幻覺，沒辦法去控制他，技術上要去訓練它或微調，要花很大的資源」，但這次台達使用「檢索、放大再生成」（RAG）的技術來訓練，初步驗證後認為非常可行，再將資料範圍限縮，讓使用者可以很快找到綠建築的最新資訊。

陳楊文強調，這套AI系統著重「人機共同學習」，希望以後若推廣到全球，能夠透過當地人士實際使用，讓系統越來越好。他也分享，台達自2006年起在全球興建超過30個通過美國LEED綠建築認證的建築，其中21座綠色工廠和5座校園共節能45.43百萬kWh，相當於2.3萬噸二氧化碳當量。

至於這套綠建築教育系統的前景，台達基金會執行長張楊乾表示，這套系統針對綠建築認證標準新版本LEED V5，已經可以回答得很精準，未來或許可提供更為客製化的合作。他強調：「這次試驗完之後，我們覺得無論在開發中國家，或是我們自己的地區，都有蠻多綠建築或工業節能，會希望跟這樣的課程能夠結合。」

台達已連續第18年參與，並呼應COP30大會主題之一「氣候調適」策畫議題，首度以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築的應用，在17日與19日在談判區舉辦兩場主題論壇，聚焦AI賦能珊瑚復育和綠建築推廣，呈現台達以科技創新實踐自然解方。

綠建築 綠色 韌性
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

COP30直擊／衝突再升溫！抗議者強勢阻擋入口 峰會大門一度關閉

COP30直擊／花120小時抵貝倫 3高中生目睹雨林燃燒

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

相關新聞

COP30／峰會雙面刃 貝倫的美麗與憂愁

「你們現在看到的，都是好的一面。」對貝倫土生土長的克拉拉來說，聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）是雙面刃，大量的人潮為她的家鄉...

COP30／台達前進峰會藍區 發表綠建築「AI助教」新工具

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）17日進入第二周，峰會藍區「建築與冷卻主題館」舉辦論壇，台達電子文教基金會副執行長陳...

陸氣候特使：美國缺席COP30 使氣候融資任務更艱難

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西亞舉行，中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國的缺席不僅削弱了多邊機制的完整性...

COP30／台灣講者登藍區 談建構脆弱族群韌性、公正轉型議題

巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會藍區舉行一場周邊會議，由國際氣候發展智庫（ICDI）及國際非政府組織Green C...

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

巴西亞馬遜河口城市貝倫今年舉辦第30屆氣候峰會，來自世界各國締約方如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地...

COP30／氣候峰會第2周 談判進度卡關

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）前天進入第六天，主席柯利亞在全體會議表示，談判工作非常複雜，但他仍保有信心，強調峰會將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。