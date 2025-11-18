峰會雙面刃 貝倫的美麗與憂愁

「你們現在看到的，都是好的一面。」對貝倫土生土長的克拉拉來說，聯合國氣候峰會（ＣＯＰ30）是雙面刃，大量的人潮為她的家鄉帶來工作機會，推動了基礎建設。但為了舉辦峰會、營造良好市容，當地政府趕走街頭遊民，物價也因為大量外地人士湧入而飆漲。

記者在帕拉聯邦大學（ＵＦＰＡ）採訪到當地居民克拉拉，她指著面前一棟白色建築物說：「這些都重新粉刷過」。峰會場館所在的周圍市容，街道較整潔、道路平整，但若遠離峰會場地，就可以看到截然不同的場景，大量汙水和垃圾堆積。

儘管帕拉州和巴西政府已為這場峰會做了許多準備，開幕後場館狀況仍頻傳。場內空調不足，許多講者演講時汗如雨下，新加坡等較有資源的國家館緊急運來大型風扇降溫。

但峰會的舉行對城市而言也不完全只有負面效應。一位參與場外活動「人民峰會」的志工說，貝倫因辦峰會，許多基礎建設明顯改善，這是好事，更重要的是，舉辦峰會讓所有關心氣候的人都來到貝倫，氣候議題在這個城市發酵。

來自巴西與世界各地的原住民、環保團體齊聚一堂，上周六上萬人走上街頭遊行，展現民間的氣候能量，並在昨日（巴西時間十六日）當面遞交完整宣言給ＣＯＰ30主席柯利亞，要求人民參與的氣候正義，柯利亞則承諾會將訴求帶到本周的談判場中。

「將ＣＯＰ30帶到貝倫任務艱鉅，但卻必要，這裡是近五千萬人的家園，亞馬遜是經濟、文化也是生命。」巴西總統魯拉開幕式的致詞，點出了貝倫舉辦ＣＯＰ的意義。城市和場館的所有實況，加上高溫、暴雨的雨林氣候，都讓世界各國代表切身感受到氣候議題的嚴峻，以及國家之間的資源落差。峰會只剩一周，各界都在關注，是否能放下歧見，談判出一個有希望的氣候未來。