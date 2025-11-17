快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

COP31主辦權爭奪不下 澳洲拒與土耳其共辦

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導

澳洲今天拒絕了土耳其所提共同主辦明年聯合國氣候峰會COP31的建議，兩國爭奪主辦權，分散了大眾對今年巴西氣候峰會談判進展的注意力。

今年主辦國巴西，此刻亟欲展現氣候外交仍具效力，澳洲與土耳其目前都面臨外界壓力，被要求應避免巴西峰會出現僵冷局面。

下屆主辦國須由各方共識來決定，因此，除非澳洲或土耳其任一方撤回申辦聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），或雙方達成協議共同主辦，否則兩國都將失去主辦資格。

此一情況是氣候峰會歷來首見，澳土兩國若未達共識，第31屆氣候峰會主辦權將自動授予德國。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天明確表態，反對與土耳其共同主辦。

一名土耳其外交消息人士上週末向法新社表示，安卡拉「繼續主張共同主辦的模式」，但如果無法達成共識，土耳其也願意單獨主辦。

澳洲申請在南部城市阿德雷德（Adelaide）舉辦峰會，並希望帶領鄰近的太平洋島國共同舉辦，凸顯太平洋地區正深受氣候變遷衝擊。

太平洋島國領袖長期以來一直批評氣候峰會忽視他們的聲音，能提供的實質解決方案很有限。

若澳洲取得主辦權，這將是太平洋地區首度舉辦氣候峰會。

然而，主辦重任同時也會讓澳洲的環保紀錄受到檢視。澳洲作為全球第2大煤炭出口國，長期仰賴化石燃料出口而獲利，他們視氣候行動是澳洲政治及經濟上的沉重負擔。

澳洲 峰會 土耳其
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

氣候峰會終可抗議 原民、青年聚場外

亞莉安娜新加坡遭襲！26歲澳洲網紅是慣犯 觸星國刑法恐被關

足球／土耳其賭博案延燒 102名球員暫停比賽

運輸機在喬治亞上空解體 土耳其證實20軍人殉職

相關新聞

陸氣候特使：美國缺席COP30 使氣候融資任務更艱難

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西亞舉行，中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國的缺席不僅削弱了多邊機制的完整性...

COP30／台灣講者登藍區 談建構脆弱族群韌性、公正轉型議題

巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會藍區舉行一場周邊會議，由國際氣候發展智庫（ICDI）及國際非政府組織Green C...

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

巴西亞馬遜河口城市貝倫今年舉辦第30屆氣候峰會，來自世界各國締約方如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地...

COP30／氣候峰會第2周 談判進度卡關

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）前天進入第六天，主席柯利亞在全體會議表示，談判工作非常複雜，但他仍保有信心，強調峰會將...

美缺席COP30 路透：中站C位標榜領導者 填補華府空白

在美國缺席的背景下，中國在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）上占據了中心位置，並標榜是可再生能源領域...

國泰金前進COP30 跨界對話

國泰金控深耕永續，引領台灣金融業站上國際舞台，展開跨國、跨界的對話交流，此次前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會（CO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。