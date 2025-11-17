陸氣候特使：美國缺席COP30 使氣候融資任務更艱難

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西亞舉行，中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國的缺席不僅削弱了多邊機制的完整性，更直接、更嚴重的影響在於，導致發達國家集團內部的協調失靈，從而使本就艱巨的氣候融資任務更加艱難。

COP30是歷屆COP首次出現美國代表團缺席的一次大會。前美國總統氣候特使柯瑞日前接受上海《澎湃新聞》專訪時呼籲，全球氣候議程已發生根本性變化，在美國可能缺席的情形下，中國應繼續發揮領導作用。

但在《澎湃新聞》17日刊登的專訪中，劉振民回應稱，「誰也不可能替代美國」。他表示，「中國和美國的處境不同，因為美國是發達國家，中國是發展中國家。」中國的作用在於堅定維護《公約》、《京都議定書》和《巴黎協定》形成的多邊框架，並通過「七十七國集團和中國」這一集團，加強與發展中國家的團結，共同推進談判。

劉振民指出，應對氣候變化國際談判35年來，本質上是發展中國家與發達國家構成的南北兩大陣營的談判。美國作為最大的發達國家，在發達國家集團內長期扮演著「協調者」和「領頭羊」的角色。

「美國的缺席，對多邊合作的影響有限，但會減弱發達國家集團內部的協調能力。」劉振民說，這種影響在資金和技術支持方面尤為顯著，對大會談判也會有一定影響。

他進一步指出，歐盟已表示沒有準備好填補美國留下的資金空白。「所以說，發達國家集體協商來每年分擔3,000億美元這種動能暫時不存在了。」

「本屆COP30在討論發達國家向發展中國家提供資金支持問題上，以及整個的氣候融資問題上會比較艱難。」劉振民重申COP29達成的發達國家帶頭在未來十年每年為發展中國家提供3,000億美元資金的目標框架，但承認當前政治環境下難以達成新的資金協議。

「由於美國的退出，發達國家出資的問題更難推進，整個氣候融資的問題都比較艱難。」他說。同時，美國作為世界銀行等多邊開發銀行的大股東，其干預也可能導致這些機構動員氣候融資的能力減弱。

「中國在新能源領域已成為全球領先的國家，」劉振民表示，中國會在COP28杜拜會議啟動的全球能源轉型進程中繼續向前推進，希望未來10年繼續與各方一起共同落實好《巴黎協定》，加快全球能源轉型進程，為減緩全球氣溫升高做出努力。

「不能因為現在美國退出，或是一些國家國內行動乏力、國際環境不利，就把轉型行動停下來。氣候變化不等人，人類也不能等。」劉振民表示，本次大會不具備也不應尋求顛覆性的新協議，而應聚焦於將既有共識轉化為實際行動，加快全球能源轉型的排期與步伐。