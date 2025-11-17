快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

聽新聞
0:00 / 0:00

陸氣候特使：美國缺席COP30 使氣候融資任務更艱難

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國缺席COP30使本就艱巨的氣候融資任務更加艱難。圖為2025年3月26日劉振民出席博鰲亞洲論壇資料照。（新華社）
中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國缺席COP30使本就艱巨的氣候融資任務更加艱難。圖為2025年3月26日劉振民出席博鰲亞洲論壇資料照。（新華社）

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西亞舉行，中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國的缺席不僅削弱了多邊機制的完整性，更直接、更嚴重的影響在於，導致發達國家集團內部的協調失靈，從而使本就艱巨的氣候融資任務更加艱難。

COP30是歷屆COP首次出現美國代表團缺席的一次大會。前美國總統氣候特使柯瑞日前接受上海《澎湃新聞》專訪時呼籲，全球氣候議程已發生根本性變化，在美國可能缺席的情形下，中國應繼續發揮領導作用。

但在《澎湃新聞》17日刊登的專訪中，劉振民回應稱，「誰也不可能替代美國」。他表示，「中國和美國的處境不同，因為美國是發達國家，中國是發展中國家。」中國的作用在於堅定維護《公約》、《京都議定書》和《巴黎協定》形成的多邊框架，並通過「七十七國集團和中國」這一集團，加強與發展中國家的團結，共同推進談判。

劉振民指出，應對氣候變化國際談判35年來，本質上是發展中國家與發達國家構成的南北兩大陣營的談判。美國作為最大的發達國家，在發達國家集團內長期扮演著「協調者」和「領頭羊」的角色。

「美國的缺席，對多邊合作的影響有限，但會減弱發達國家集團內部的協調能力。」劉振民說，這種影響在資金和技術支持方面尤為顯著，對大會談判也會有一定影響。

他進一步指出，歐盟已表示沒有準備好填補美國留下的資金空白。「所以說，發達國家集體協商來每年分擔3,000億美元這種動能暫時不存在了。」

「本屆COP30在討論發達國家向發展中國家提供資金支持問題上，以及整個的氣候融資問題上會比較艱難。」劉振民重申COP29達成的發達國家帶頭在未來十年每年為發展中國家提供3,000億美元資金的目標框架，但承認當前政治環境下難以達成新的資金協議。

「由於美國的退出，發達國家出資的問題更難推進，整個氣候融資的問題都比較艱難。」他說。同時，美國作為世界銀行等多邊開發銀行的大股東，其干預也可能導致這些機構動員氣候融資的能力減弱。

「中國在新能源領域已成為全球領先的國家，」劉振民表示，中國會在COP28杜拜會議啟動的全球能源轉型進程中繼續向前推進，希望未來10年繼續與各方一起共同落實好《巴黎協定》，加快全球能源轉型進程，為減緩全球氣溫升高做出努力。

「不能因為現在美國退出，或是一些國家國內行動乏力、國際環境不利，就把轉型行動停下來。氣候變化不等人，人類也不能等。」劉振民表示，本次大會不具備也不應尋求顛覆性的新協議，而應聚焦於將既有共識轉化為實際行動，加快全球能源轉型的排期與步伐。

美國 能源 巴黎協定
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

法學者：半導體是台灣重要戰略資產 但非神奇武器

美B-2轟炸機隊駐地傳緊鄰中共相關資產 眾議員要查

美聯邦調查局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效

2026年投資展望 貝萊德：AI、未來金融聚焦

相關新聞

陸氣候特使：美國缺席COP30 使氣候融資任務更艱難

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正在巴西亞舉行，中國氣候變化事務特使劉振民指出，美國的缺席不僅削弱了多邊機制的完整性...

COP30／台灣講者登藍區 談建構脆弱族群韌性、公正轉型議題

巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會藍區舉行一場周邊會議，由國際氣候發展智庫（ICDI）及國際非政府組織Green C...

COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

巴西亞馬遜河口城市貝倫今年舉辦第30屆氣候峰會，來自世界各國締約方如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地...

COP30／氣候峰會第2周 談判進度卡關

聯合國第卅屆氣候峰會（ＣＯＰ30）前天進入第六天，主席柯利亞在全體會議表示，談判工作非常複雜，但他仍保有信心，強調峰會將...

美缺席COP30 路透：中站C位標榜領導者 填補華府空白

在美國缺席的背景下，中國在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）上占據了中心位置，並標榜是可再生能源領域...

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

一年一度的氣候大遊行，今天在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，來自中南美洲、歐洲、甚至亞洲國家的數萬民眾共襄盛舉，頂著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。