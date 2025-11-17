COP30／台灣講者登藍區 談建構脆弱族群韌性、公正轉型議題

快訊

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
聯合國氣候峰會14日一場周邊會議，主持人國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（中）和歐洲氣象學學會會長本特莉（左一）、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍（右二）、南山人壽董事長尹崇堯（左二）等與會來賓分享多元議題。記者潘俊宏／攝影
巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會藍區舉行一場周邊會議，由國際氣候發展智庫（ICDI）及國際非政府組織Green Club及綠能公益協會等共同主辦，主題為「賦能青年、女性與原住民領袖在氣候、循環與能源的AI解方」，多名台灣講者和國際交流多元氣候議題，為台灣在世界舞台發聲。

會議由國際氣候發展智庫執行長趙恭岳主持，講者包含去年主辦國亞塞拜然的代表同時，也是南方國家合作平台的副秘書Nadima、來自斯里蘭卡的南亞國家NGO代表Sandun、歐洲氣象學會會長Liz Bentley、綠能公益協會創會長陳惠萍及南山人壽董事長尹崇堯。

趙恭岳在主持過程中強調，透過科技工具如AI強化氣候行動，提供脆弱族群的解方是重要途徑，也提到各種利害關係人的參與是必要條件，如台灣每年舉辦台灣氣候行動博覽會「TAIWAN COP」讓公私部門對話。他也以高雄市為例，說明工業城市，透過淨零與數位雙軸轉型可創造效益，並透過社區為本調適，強化地方韌性。

尹崇堯從關懷原住民的角度，說明如何協助脆弱族群降低健康風險；陳惠萍則分享透過公益方案，協助地方發展再生能源，達到公益與能源自主的目的，特別是在女性與青年賦能方面的效益。

南方國家合作平台Nadima副秘書長及南亞國家NGO代表Sandun都強調，在氣候衝擊下，脆弱族群需要能力建構，並提醒在公正轉型的議題上「不能遺落任何人」，特別是無法發聲的人。

歐洲氣象學會會長Liz Bentley則透過科學角度說明，氣候服務與早期預警系統，可以協助脆弱地區與族群進行韌性能力建構，但充分的資料是關鍵因素，這部分我國中央氣象署在相關的推動上也與國際同步。

