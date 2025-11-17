COP30直擊／街頭的另一場峰會 主席出席接收人民遞信

攝影中心／ 特派記者洪欣慈潘俊宏／貝倫即時報導
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的聲音與訴求。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的聲音與訴求。記者潘俊宏／攝影

巴西亞馬遜河口城市貝倫今年舉辦第30屆氣候峰會，來自世界各國締約方如火如荼展開談判同時，城市的另一邊，來自巴西與世界各地社運及基層社區組織也發起人民峰會（People’summit），今邁入最後一天，現場氣氛進入最高潮。峰會發表最終宣言，COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）、執行長托妮（Ana Toni）、 巴西環境部長席瓦（Marina Silva）等人都特地到場，當面聆聽人民峰會的聲音及訴求。

人民峰會今天以兒童峰會為主軸，呼籲弱勢者及基層住民應該團結，重視土地及氣候正義，集會前來自各地的團體搖旗吶喊呼口號進場，現在並展示一幅兒童們的繪畫要求氣候正義及阻止氣候持續變遷惡化。

超過90歲高齡、以致力保護亞馬遜聞名全球的巴西重要原住民領袖兼環保人士拉奧尼（Raoni ）今也出席現場，一出場台下便歡呼聲不斷。拉奧尼以族語向全場說，土地正在發生劇烈變化，空氣愈來愈難以呼吸、該下的雨遲遲不下，造成嚴重乾旱，因氣候造成的健康問題也衝擊了他的聚落。這也是為什麼大家需要藉著COP30這個機會聚集在此，要一起將這些心聲告訴各國元首、政府和權威人士，停止砍伐森林、開採和剝削土地的破壞行為，讓各國元首、政府及當局意識到自己有能力停止這種行為。

在拉奧尼發言後，COP30主席柯利亞（Andre Correa do Lago）、執行長托妮（Ana Toni）、 巴西環境部長席瓦（Marina Silva）等官員隨後出席現場，人民峰會在三人抵達後，於三人面前朗讀人民峰會數日會議下來的最終宣言。宣言歸納出多項嚴峻問題，包括資本主義造成日益嚴重的氣候危機、邊緣社區面臨基礎設施和缺少適應政策，婦女、青年、貧困人口和有色人種遇到的處境更加嚴重。

柯利亞等人抵達會場後，坐在各地環保人士中間，全程聆聽人民峰會的宣言訴求，並現場收下人民峰會遞交的信件，包括由700名參加人民峰會活動的兒童和青少年共同撰寫的兒童高峰會信函，並承諾承諾將人民峰會的訴求帶到接下來一週將繼續展開的COP30會議中。

氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，來自各國反對團體展示兒童們繪畫要求土地與氣候正義。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，來自各國反對團體展示兒童們繪畫要求土地與氣候正義。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排右四）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的訴求。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排右四）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的訴求。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的訴求。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞（二排中）今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，聆聽反對者的訴求。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，巴西原住民領袖兼環保人士拉奧尼（中）在對談前向群眾致意呼籲團結。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會正在巴西貝倫舉行，峰會主席柯利亞今天與反對COP30氣候變遷談判鬥爭的人民峰會對談，巴西原住民領袖兼環保人士拉奧尼（中）在對談前向群眾致意呼籲團結。記者潘俊宏／攝影

峰會 巴西 COP30
