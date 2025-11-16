快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

氣候峰會終可抗議 原民、青年聚場外

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】氣候峰會終於辦在可以讓民眾抗議的巴西，當地原住民、國際環團紛紛踴躍表達訴求！原住民一度曾衝入會場，但隨後被主辦方驅離。原住民希望各國在減碳時，能減少對他們土地的開發、減少化石燃料使用與尊重原住民的權益；但今年美國代表因總統川普對氣候變遷抱持懷疑態度並未出席，以致氣候大會協商更顯緩慢。

睽違4年湧現抗議

根據《英國廣播公司》報導，數千位原住民、非政府組織與青年在巴西COP30的會場外進行抗議。由於2022到2024年的峰會分別由埃及、卡達與亞塞拜然舉行，這些國家不容許民眾與環團抗議，2025年來到巴西終於可以抗議，加上巴西有許多受到氣候變遷衝擊的亞馬遜原住民，讓抗議規模更加盛大。

抗議民眾一度闖進會場，但被阻擋在外層，沒有進入到各國代表的會議室。許多與會的群眾高喊「解放亞馬遜」、「減碳答案在人民」，舉著各式各樣的標語與抗議道具，如空氣填充的大象與蟒蛇、黑色的骷髏頭死神像等。有抗議民眾表示，他們在舉行化石燃料的葬禮，原住民則希望能擁有保留地。

氣候峰會難有共識

衛報》報導，本屆氣候峰會各國必須要遞交2015年巴黎氣候峰會所制定的國家自訂減碳貢獻，雖然理論上要在2月就繳交，但各國多在氣候峰會前遞交，顯示減碳的困難。

另外，有錢國家去年曾承諾的減碳基金，至今尚未入帳，而窮國又希望富國能投入更多，且各國能否承諾完全放棄化石燃料也引發關注。

氣候新聞》提到，峰會的第一周議程結束，但上述問題其實沒有完全解決，各國還會有一周的時間進行密集協商，聯合國氣候高級專員斯提爾表示，未來幾天會設法凝聚出大會共識，讓巴黎氣候協議的規定可以繼續延續。

【更多精采內容，詳見

原住民 峰會 減碳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普移除部分關稅 巴西咖啡牛肉熱帶水果仍課40%

巴西數萬人COP30場外頂烈日示威 要求保護地球

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

在全糖城市傳承原民製麴文化 丮硠．瑪那用米麴做出家鄉味

相關新聞

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

一年一度的氣候大遊行，今天在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，來自中南美洲、歐洲、甚至亞洲國家的數萬民眾共襄盛舉，頂著...

美缺席COP30 路透：中站C位標榜領導者 填補華府空白

在美國缺席的背景下，中國在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）上占據了中心位置，並標榜是可再生能源領域...

COP30／氣候遊行 籲談判納在地聲音

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」，昨在聯合國氣候變遷大會（COP30）...

COP30／專家：AI可預警、監測 使用要保持透明

聯合國第卅屆氣候峰會在巴西時間十四日進入第五天，近年最火熱科技人工智慧（AI）也成為討論焦點，兩場周邊會議不約而同提到，...

圖輯／巴西貝倫COP30大遊行 現場宛如嘉年華

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發...

影／COP30氣候峰會 環團發起貝倫大遊行綿延整個街道

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。