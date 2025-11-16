氣候峰會終可抗議 原民、青年聚場外

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】氣候峰會終於辦在可以讓民眾抗議的巴西，當地原住民、國際環團紛紛踴躍表達訴求！原住民一度曾衝入會場，但隨後被主辦方驅離。原住民希望各國在減碳時，能減少對他們土地的開發、減少化石燃料使用與尊重原住民的權益；但今年美國代表因總統川普對氣候變遷抱持懷疑態度並未出席，以致氣候大會協商更顯緩慢。

睽違4年湧現抗議

根據《英國廣播公司》報導，數千位原住民、非政府組織與青年在巴西COP30的會場外進行抗議。由於2022到2024年的峰會分別由埃及、卡達與亞塞拜然舉行，這些國家不容許民眾與環團抗議，2025年來到巴西終於可以抗議，加上巴西有許多受到氣候變遷衝擊的亞馬遜原住民，讓抗議規模更加盛大。

抗議民眾一度闖進會場，但被阻擋在外層，沒有進入到各國代表的會議室。許多與會的群眾高喊「解放亞馬遜」、「減碳答案在人民」，舉著各式各樣的標語與抗議道具，如空氣填充的大象與蟒蛇、黑色的骷髏頭死神像等。有抗議民眾表示，他們在舉行化石燃料的葬禮，原住民則希望能擁有保留地。

氣候峰會難有共識

《衛報》報導，本屆氣候峰會各國必須要遞交2015年巴黎氣候峰會所制定的國家自訂減碳貢獻，雖然理論上要在2月就繳交，但各國多在氣候峰會前遞交，顯示減碳的困難。

另外，有錢國家去年曾承諾的減碳基金，至今尚未入帳，而窮國又希望富國能投入更多，且各國能否承諾完全放棄化石燃料也引發關注。

《氣候新聞》提到，峰會的第一周議程結束，但上述問題其實沒有完全解決，各國還會有一周的時間進行密集協商，聯合國氣候高級專員斯提爾表示，未來幾天會設法凝聚出大會共識，讓巴黎氣候協議的規定可以繼續延續。

