巴西數萬人COP30場外頂烈日示威 要求保護地球

數以萬計民眾湧入舉行COP30的巴西貝倫街頭，要求採取更多行動保護地球，並宣洩對各國政府和化石燃料產業的怒火，這是近年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。

法新社和路透社報導，在炙熱陽光下，原住民與擁權人士伴隨喧囂音樂唱歌、呼喊口號並舞動，推著象徵地球的巨大沙灘球前行，並揮舞印有「保護亞馬遜」字樣的巴西國旗。

也有人假裝為化石燃料舉行葬禮，身穿黑衣，裝作悲傷的遺孀，抬著寫有「煤」、「石油」和「天然氣」的3具棺木遊行。

距離抗議現場不遠的會場內，談判代表已走到聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）馬拉松談判的半程，致力把多年來的承諾化為實際行動，阻止全球氣溫上升，並協助受氣候暖化影響最嚴重的族群。

28歲的知名原住民領袖蘇瑞（Txai Surui）告訴法新社：「我們在此是為了施加壓力，讓各國履行承諾，我們不能接受倒退。」

原住民抗議者普亞納瓦（Cristiane Puyanawa）參與遊行，訴求更完整的土地權。她表示：「我們的土地和森林不是商品。請尊重大自然，尊重居住在森林裡的人民。」

這是自4年前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26以來，年度氣候會談場外首次出現大規模抗議，因為過去3屆會議分別在埃及、杜拜和亞塞拜然舉行，當地對示威活動的容忍度極低。