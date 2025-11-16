COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

一年一度的氣候大遊行，今天在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，來自中南美洲、歐洲、甚至亞洲國家的數萬民眾共襄盛舉，頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。

本報記者直擊現場，雖然天氣炎熱，但各個環保或農業團體不畏高溫，邊走邊大聲唱歌跳舞，還有大型卡車播放音樂，許多民眾跳起舞來，氣氛有如快樂的「嘉年華會」。現場敲鑼打鼓聲響震天，附近民眾紛紛從二樓陽台探出頭來，觀賞這場盛會。

不過，也有原住民表達沉痛訴求，來自亞馬遜雨林地區的29歲青年艾里爾是蒙杜魯庫族原住民（Munduruku），不滿大型農業企業入侵原住民傳統土地，憤怒地說：「我們正在為我們的權利而戰，別再搞大豆種植、採礦和剝削人民了。他們必須尊重我們，尊重原住民。」

也有歐洲人士遠渡重洋，來自葡萄牙的26歲峰會參與者瑪汀絲（Joana Martins）說，前來力挺原住民的權力，「不重視人民，氣候行動絕對無法成功」。