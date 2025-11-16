快訊

彰化大樓起火濃煙竄樓梯間住戶一度受困...17人救出送醫

Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變Super Mic麥克風 實測降噪＋拍片很適合

入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

聽新聞
0:00 / 0:00

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影

一年一度的氣候大遊行，今天在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，來自中南美洲、歐洲、甚至亞洲國家的數萬民眾共襄盛舉，頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。

本報記者直擊現場，雖然天氣炎熱，但各個環保或農業團體不畏高溫，邊走邊大聲唱歌跳舞，還有大型卡車播放音樂，許多民眾跳起舞來，氣氛有如快樂的「嘉年華會」。現場敲鑼打鼓聲響震天，附近民眾紛紛從二樓陽台探出頭來，觀賞這場盛會。

不過，也有原住民表達沉痛訴求，來自亞馬遜雨林地區的29歲青年艾里爾是蒙杜魯庫族原住民（Munduruku），不滿大型農業企業入侵原住民傳統土地，憤怒地說：「我們正在為我們的權利而戰，別再搞大豆種植、採礦和剝削人民了。他們必須尊重我們，尊重原住民。」

也有歐洲人士遠渡重洋，來自葡萄牙的26歲峰會參與者瑪汀絲（Joana Martins）說，前來力挺原住民的權力，「不重視人民，氣候行動絕對無法成功」。

對於氣候峰會談判遲緩，瑪汀絲憤怒地說，峰會已經開了30年，但每一年全球都在增加溫室氣體排放，去年才創排放新高，「很明顯地，有些事根本運作不起來。我們來這裡談判，說得天花亂墜，說我們多愛地球，但我們沒有付諸實行」。

氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
歐洲人士遠渡重洋，來自葡萄牙的26歲峰會參與者瑪汀絲（Joana Martins）說，前來力挺原住民的權力，「不重視人民，氣候行動絕對無法成功」。特派記者林奐成／攝影
歐洲人士遠渡重洋，來自葡萄牙的26歲峰會參與者瑪汀絲（Joana Martins）說，前來力挺原住民的權力，「不重視人民，氣候行動絕對無法成功」。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影
氣候大遊行今在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，數萬民眾頂著赤道攝氏31度的烈日步行約4公里，向不遠處的峰會談判代表發出怒吼，要求「立刻行動」，加大減碳力度以拯救地球。特派記者林奐成／攝影

原住民 峰會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

戲獅甲賽事、嘉年華活動滿檔 陳其邁邀民眾參與

神20航天員返地球首餐 牛肉麵加蛋 還有饅頭、羊肉湯

COP30直擊／衝突再升溫！抗議者強勢阻擋入口 峰會大門一度關閉

2025高雄鹹酥雞嘉年華11月15日登場 邀遊客享美食

相關新聞

COP30直擊／氣候遊行圖輯：一場嘉年華狂歡過後，地球的明天呢？

一年一度的氣候大遊行，今天在聯合國氣候峰會舉辦城市巴西貝倫展開，來自中南美洲、歐洲、甚至亞洲國家的數萬民眾共襄盛舉，頂著...

COP30／氣候遊行 籲談判納在地聲音

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」，昨在聯合國氣候變遷大會（COP30）...

COP30／專家：AI可預警、監測 使用要保持透明

聯合國第卅屆氣候峰會在巴西時間十四日進入第五天，近年最火熱科技人工智慧（AI）也成為討論焦點，兩場周邊會議不約而同提到，...

圖輯／巴西貝倫COP30大遊行 現場宛如嘉年華

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發...

影／COP30氣候峰會 環團發起貝倫大遊行綿延整個街道

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發...

COP30直擊／「為亞馬遜人民而走！」氣候遊行登場 睽違3年重回街頭

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」今（巴西時間15日上午）在聯合國氣候變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。