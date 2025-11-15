聽新聞
0:00 / 0:00

COP30／專家：AI可預警、監測 使用要保持透明

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫報導

聯合國第卅屆氣候峰會在巴西時間十四日進入第五天，近年最火熱科技人工智慧（AI）也成為討論焦點，兩場周邊會議不約而同提到，AI和太空衛星科技可以協助建立災變預警系統，或監測雨林砍伐，對抗氣候變遷

歐洲氣象學會會長本特莉指出，歐洲沿岸地區人口稠密，面對海平面上升風險，在AI工具大數據的幫助下，建立「哥白尼緊急管理服務」，目標是準確預測水災、火災和乾旱等氣候災變；橫跨歐洲的早期預警平台MeteoAlarm，能分類可能的災難並提出預警。

「AI學習模型需要好品質的資料」，本特莉接受本報訪問時表示，唯有「正確的資料」才能確保AI模型運作良好；另一重點是使用AI必須對外保持透明，才能讓民眾信任氣象預報系統。她也認為AI在災難通報上具有潛力，例如可利用AI將訊息翻譯成不同語言，即時發布給不同國家的民眾。

太空科技更是對抗氣候變遷的好幫手。在另場會議上，美國「先進電腦科學研究所」貝爾博士分享利用衛星影像等工具，比對森林野火前後影像，歸納房屋毀損等級。

AI COP30 氣候變遷
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

怎防？芬普尼毒蛋管制期再外流4萬顆 專家揪行政漏洞：業者心存僥倖

租金連16年上漲！專家揭「合理租金算法」：租太貴一看就知道

四川艦與航母 有什麼區別？ 專家這麼說

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

相關新聞

COP30／氣候遊行 籲談判納在地聲音

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」，昨在聯合國氣候變遷大會（COP30）...

COP30／專家：AI可預警、監測 使用要保持透明

聯合國第卅屆氣候峰會在巴西時間十四日進入第五天，近年最火熱科技人工智慧（AI）也成為討論焦點，兩場周邊會議不約而同提到，...

圖輯／巴西貝倫COP30大遊行 現場宛如嘉年華

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發...

影／COP30氣候峰會 環團發起貝倫大遊行綿延整個街道

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發...

COP30直擊／「為亞馬遜人民而走！」氣候遊行登場 睽違3年重回街頭

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」今（巴西時間15日上午）在聯合國氣候變...

COP30直擊／AI、太空科技助抗氣候變遷 「需保持透明度」才能獲信任

巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）進入第5天，近年最火熱科技「人工智慧」（AI）也成為討論焦點，兩場周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。