影／COP30氣候峰會 環團發起貝倫大遊行綿延整個街道

攝影中心／ 記者潘俊宏／巴西即時報導
由人民高峰會發起的COP30大遊行今天從貝倫的聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
由人民高峰會發起的COP30大遊行今天從貝倫的聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影

有別於聯合國氣候峰會，由社運團體、原住民部落及其他NGO組織在巴西貝倫發起人民高峰會，藉由COP30大遊行，盼為弱勢者發聲，一起爭取氣候變遷轉型公平正義、抵制企業的影響力。

人民高峰會希望藉由周邊抗議與遊行活動提高公民意識，要求政策制定者傾聽民意，推動以人為本，而非以企業利潤為優先的政策，使氣候變遷下的弱勢者受到公平對待。

由於這次峰會主辦地處於亞馬遜雨林入口，雨林原住民部落參與踴躍，整個遊行隊伍綿延整個街道，代表COP30抵抗精神的充氣蛇沿著城市街道行進，數千名原住民隨著抗議者提醒遠道而來參與會議的代表們，此次COP30的舉辦地「亞馬遜」，是全球環境破壞和森林保護的前線。

巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍，遊行隊伍要求種族平等。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍，遊行隊伍要求種族平等。記者潘俊宏／攝影
由人民高峰會發起的COP30大遊行今天從貝倫的聖布拉斯市集出發，遊行隊伍高舉地球，拒絕化石燃料。記者潘俊宏／攝影
由人民高峰會發起的COP30大遊行今天從貝倫的聖布拉斯市集出發，遊行隊伍高舉地球，拒絕化石燃料。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍，不少原住民部落集結，要求公平正義對待。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍，不少原住民部落集結，要求公平正義對待。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30大遊行今天從聖布拉斯市集出發，一路走到談判會場周圍。記者潘俊宏／攝影

